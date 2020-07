Kalil recua, ratifica decreto e mantém horários de ônibus em dias úteis e sábados

Intervalos entre as viagens não poderão ser superiores a 30 minutos nos horários de pico (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press) Prefeitura de Belo Horizonte publicou, na tarde desta terça-feira (7), uma ratificação, em edição extra no Diário Oficial do Município (DOU), que altera o horário de circulação do transporte público na capital, como previa o Decreto nº 17.383/2020, anunciado pela manhã. depublicou, na tarde desta terça-feira (7), uma, em edição extra no Diário Oficial do Município (DOU), que altera o horário de circulação dona capital, como previa onº 17.383/2020, anunciado pela manhã.









Já aos domingos e feriados, a circulação será feita, pela manhã, entre 6h e 9h59min, e à tarde, entre 16h e 19h59min, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que também terão viagens aos domingos e feriados entre 20h e 20h59min.





Ainda segundo a PBH, está marcada uma reunião entre o prefeito Alexandre Kalil, representantes da BHTrans, Procuradoria-Geral do Município e Ministério Público Estadual para avaliar as melhorias na prestação do serviço de transporte público na capital.





Decreto 17.383/2020









A medida é semelhante à adotada em 20 de março, no início do período de isolamento social devido à COVID-19, que também reduziu a circulação de ônibus e o funcionamento do comércio.

COVID-19 em BH

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados nessa segunda-feira, BH é o epicentro da pandemia no território mineiro. A capital tem 8.744 casos confirmados e 190 mortes pelo novo coronavírus.

