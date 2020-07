Governo de Minas libera venda de alimentos por ambulantes

Secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas, Fernando Passalio, anunciou liberação para ambulantes, mas pediu cuidados à população (foto: Facebook/Reprodução)













“Nesta semana, o comitê manteve a suspensão da Onda Amarela do Minas Consciente. COVID-19, previsto para 15 de julho”, explicou Passalio.



Máscara e álcool em gel Até agora, esses serviços só podiam funcionar autorizados por legislação municipal ou onde o programa do governo estadual autorizou o avanço para a Onda Branca – que no momento só atinge três macrorregiões de saúde: Leste do Sul, Norte e Sul.“Nesta semana, o comitê manteve a suspensão da Onda Amarela do Minas Consciente. Todas as regiões estão indo até a Onda Branca, com três, e as demais 11 na Verde (só serviços essenciais). As mudanças se devem à proximidade do pico da, previsto para 15 de julho”, explicou Passalio.



Apesar da inclusão do comércio de alimentos por ambulantes, as autoridades vêm alertando para a necessidade de a população se manter atenta aos cuidados ao optar por qualquer atividade.



Nesta semana, Apesar da inclusão do comércio de alimentos por ambulantes, as autoridades vêm alertando para a necessidade de a população se manter atenta aos cuidados ao optar por qualquer atividade.Nesta semana, Belo Horizonte e Contagem, por exemplo, recuaram na flexibilização do comércio e agora apenas o que é considerado essencial pode funcionar.





“Temos sempre de reforçar a importância do isolamento social. Se sair de casa, use máscara, passe álcool em gel nas mãos, evite aglomerações”, alertou o secretário adjunto.





Já o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduado Amaral, pede para que a população busque se inteirar do que está sendo feito. “Gostaríamos de enfatizar que temos feitos um acompanhamento muito rigoroso, o Minas Consciente é um programa de isolamento adequando. Gostaria que cada cidadão entrasse no site do governo de Minas e avaliasse, visse a qualidade, como são os critérios para abrirmos ou fechamos uma onda, com todos interagindo com ele. O programa estará conosco enquanto estivermos nessa pandemia. É fundamental que todos compreendam, participem e, principalmente, se cuidem”, disse.









Osde alimentos foram incluídos nospelo Governo de Minas, segundo o programa Minas Consciente, que visa promover a retomada econômica gradual e coordenada nas cidades mineiras . Assim, nos 168 municípios que aderiram ao programa até o momento, os ambulantes podem funcionar no sistema de entregas e também para retirada de produtos no local.