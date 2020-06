Boteco e cooper: domingo tem furões de quarentena da COVID-19 em BH

Corrida pela atividade física e corrida aos botecos. Neste domingo, Belo Horizonte registrou mais uma vez os ‘furões’ da quarentena que provocaram aglomerações e desrespeitaram o decreto que obriga o uso de máscaras faciais como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A pista de cooper da Avenida José Patrocínio Pontes, Bairro Mangabeiras, Região Centro-Sul da capital, estava lotada de pessoas fazendo caminhadas – algumas delas sem máscaras.

Joana Cordeiro, dona do Paulinos Bar, teve que se reinventar para minimizar os impactos financeiros em seu estabelecimento. A comerciante começou a vender marmitex, porém, da porta para fora. Ela disse que, apesar dessas medidas, a Guarda Civil já foi ao local por causa de denúncias de aglomeração do lado de fora.

“Vira e mexe a Guarda Municipal vem e fala que teve denúncia, mas a polícia que tem que vir e espantar eles. Eu vendo e o pessoal leva (o produto), mas não tenho poder de falar: ‘some da minha frente’. Se a polícia vem e tira eles, seria bom”, explica Joana.

A proprietária disse que pede para que os clientes se afastem, mas nem sempre consegue controlar o movimento. “Preciso vender. Não posso correr o risco de nada. Trabalho sob pressão. Não consigo vigiar a rua. Não deixo ninguém entrar, até pela minha segurança, não quero ter o risco de ter contato com as pessoas. Quem tem que vigiar a rua é a polícia.”

