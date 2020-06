Belo Horizonte é cenário de disputa em torno de reabertura na pandemia

Movimentação nas ruas de BH em dia de pico: especialistas afirmam que elevação de casos na cidade era esperada (foto: ladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 12/6/20)





No momento em que se acende novamente o debate sobre a flexibilização da quarentena, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciará na tarde de hoje se avançará mais um passo na reabertura gradual da economia da cidade. Isso significa que novos setores do comércio poderão ter o sinal verde para voltar a funcionar, depois de mais de três meses sem atividades. Mas, por outro lado, a capital mineira fica em estado de alerta depois de o governador Romeu Zema (Novo) ter afirmado ontem que o próprio Executivo estadual pode tomar medidas mais drásticas para conter o avanço do coronavírus.

Kalil e Zema vêm travando disputa política desde que a doença se expandiu no país ao adotar medidas diferentes. O chefe do Executivo municipal manteve-se rígido nas medidas de isolamento social durante algum tempo e optou por não aderir ao programa Minas Consciente, criado pelo governo do estado para orientar criteriosamente a abertura das atividades. Na capital, os casos de infectados e mortes também atingiram números preocupantes – são 3.810 pessoas diagnosticadas com COVID-19 e 86 óbitos, segundo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde ontem.

O prefeito da capital chegou a alfinetar o governador mineiro a respeito da política de combate à pandemia: “O programa de Minas é um programa jogado nas costas do prefeito. Quem resolve é o prefeito. Que programa de Minas? Quem resolve é o prefeito... Nós não precisamos de conselho. Precisamos de dinheiro e liderança. Eu não preciso de conselho. Preciso de dinheiro e liderança”.

Vários setores do comércio pressionam a prefeitura a liberar as atividades diante da perda de arrecadação financeira desde o início da pandemia. De acordo com balanço feito pela Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL-BH), o comércio teve prejuízo de 70% com o fechamento das atividades na capital.