Bares e restaurantes de Montes Claros reabrem nesta quinta: confira as regras

Bar Cactus, no Bairro São Luiz, que tinha 60 mesas antes da pandemia, reabrirá com 27 (foto: César Souto/Divulgação)

Depois de quase três meses fechados por causa das medidas de isolamento social contra a transmissão do, bares e restaurantes serão reabertos nesta quinta-feira (18) em, no Norte de Minas. O município implanta a quarta etapa do plano de flexibilização das atividades econômicas.





Álcool em gel é instalado no Bar Mapa de Minas e fregueses serão orientados a usá-lo (foto: Tancredo Júnior/Divulgação )



Medidas em shopping

Na “Fase 4” também serão liberadas as atividades de, que deverão cumprir uma série de medidas restritivas para impedir a propagação do vírus.O prefeito da cidade,(Cidadania), alerta que a prefeitura vai aumentar ae se os comerciantes e donos de academias estabelecimentos não cumprirem as medidas e, se houver crescimento na contaminação da, a prefeitura vai fechar os estabelecimentos novamente.Até esta quarta-feira (17), Montes Claros tinha registrados, com três mortes confirmadas. O prefeito pediu o apoio da população e dos comerciantes para manter o “controle epidemiológico” do novo coronavírus. Os bares e restaurantes de Montes Claros foram fechados em 20 de março, logo depois da chegada da pandemia ao Brasil.Os donos dos estabelecimentos deverão seguir várias medidas. A disposição dase osdeverão obedecer a umamínima, o que resultará na redução da capacidade dos bares e restaurantes. Alem disso, somente pessoas do mesmo grupo familiar poderão se reunir na mesma mesa.Os fregueses apenas poderão entrar nos estabelecimentos usando, também obrigatórias para osAlém disso, ofoi reduzido: de domingo à quinta-feira, das 8h às 22h; às sextas e aos sábados, das 8h às 23h.O atendimento às novas medidas de segurança levaram os bares a adotarem algumas inovações. O Mapa de Minas, na Avenida Sanitária, Centro da cidade, implantou oTancredo Macedo Junior, o Dui, dono do estabelecimento, diz que em cada mesa terá um QR Code, que será acessado pelo cliente por meio do telefone celular e no qual será lido o cardápio. “Assim, não haverá a passagem do cardápio impresso de mão em mão, garantindo a segurança das pessoas”, afirma Macedo.O comerciante disse que, por causa do distanciamento, a quantidade de mesas em seu bar foi reduzida em quase 70% – passou de 74 para 26.Nesta quarta-feira (17), os funcionários passaram por um treinamento para se adequarem às regras.César Souto, dono do, bar localizado no Bairro São Luiz, área de classe média/alta da cidade, também assegura que adotou todas as medidas exigidas para a reabertura.Ele disse ter reduzido o número de mesas de 60 para 27. Cada uma delas poderá receber quatro pessoas, e será resguardada a distância mínima de dois metros entre elas.“Cada cliente que chegar, primeiramente, deverá fazer a higienização com, entregue pelo garçom”, informa Souto.Em outro ponto, no Bar dos Amigos, no Bairro Morada do Sol, o proprietário, Thiago Meira, afima que os clientes vão ser alertados sobre os cuidados preventivos contra o novo coronavirus logo ao chegarem.Na entrada do bar será instalado um totem com folhetos informativos sobre as medidas. “Também haverá um funcionário para orientar as pessoas a entrarem de maneira gradual, sem correr riscos”, explica Meira.O bar também recorreu às redes sociais para divulgar as medidas e cuidados preventivos contra a transmissão do vírus., por meio de nota, informou que, atendendo a decreto municipal, será feita ade todos os trabalhadores do centro de compras, onde também será obrigatório o uso de máscaras.A entrada das pessoas será controlada.A administração do shopping informou ainda que distribuiu uma cartilha para os lojistas, com sugestões sobre as medidas de proteção como, distância mínima entre os, cuidados come a disponibilidade de álcool em gel para uso dos clientes.