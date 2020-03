Coronavírus: Montes Claros restringe funcionamento do comércio e público em eventos

(foto: Wilson Medeiros/Esp. EM/D.A Press)

A Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, decidiu adotar medidas mais rigorosas como forma de prevenção contra a propagação do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Além da suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino da cidade, entre 23 de março e 13 de abril, as medidas também criam restrições em relação à frequência de clubes sociais, cinemas, academias, bares, restaurantes até mesmo em missas e cultos nas igrejas da cidade.





O procurador do município, Otávio Batista Rocha, informou aona noite desta segunda-feira (16), as medidas estão previstas em decreto assinado pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania), que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município nesta terça-feira.





A cidade ainda não teve nenhum caso da Covid-19 confirmado, mas tem quatro casos em investigação.





A municipalidade informou que os estabelecimentos que não cumprirem as determinações poderão ter cassado o alvará de funcionamento.





As aulas, no entanto, deverão ser mantidas somente nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEis).





Com as medidas, a partir do próximo sábado, ficam suspensos na cidade os eventos com mais de 20 pessoas. Conforme Otávio Rocha, os clubes sociais, cinemas, academias e demais locais fechados somente poderão 20 frequentadores de cada vez, o mesmo limite valendo para missas e cultos. As restrições vão valer por 30 dias.





O decreto estabelece que os bares e restaurantes somente terão permissão para funcionarem se tiverem ambientes com janelas e portas abertas ou ar livre, com as mesas dispostas a uma distância de, no mínimo, dois metros.



Questionado se as medidas adotadas na cidade do Norte de Minas não são extremas, ele respondeu que a prefeitura entende “que o mais importante é cuidar da vida das pessoas”. E complementou: “Não estamos fazendo alarde, mas cuidando de uma questão de saúde”.



As restrições envolvem ainda setores públicos. Conforme informou a prefeitura, serão intensificados os controles de entrada e saída de pessoas no aeroporto e no terminal rodoviário de Montes Claros.





Além disso, as cirurgias eletivas e consultas que precedem as cirurgias serão suspensas temporariamente, a fim de priorizar o atendimento dos casos suspeitos da Covid-19.





Decreto



No sábado, o Executivo já tinha publicado o “decreto de emergência da saúde pública no município”, com as medidas preventivas contra o novo coronavírus a serem adotadas no âmbito administrativo da prefeitura.





Uma delas é a possibilidade de servidores trabalhar em casa. Conforme apurou a reportagem, esta medida deverá ser adotada pelo próprio prefeito Humberto Souto, de 85 anos, considerando que as pessoas acima de 60 anos estão mais susceptíveis aos sintomas da doença.





O prefeito de Montes Claros, temporariamente, deverá trabalhar em casa e somente ir à prefeitura para “resolver questões emergenciais”, informou uma fonte da sua assessoria.