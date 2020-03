Copiloto de avião apresenta sintomas do coronavírus e aeronave é isolada

(foto: Matheus Adler/Esp EM/D. A. Press) avião da Azul Linhas Aéreas precisou ser isolado na tarde desta segunda-feira (16), em Belo Horizonte, porque o copiloto da aeronave apresentou sintomas do novo coronavírus. O homem estava a bordo em um voo que partiu de Belém para uma escala na capital mineira, ondecomeçou a sentir sintomas semelhantes ao da Covid-19, como febre e espirros. daprecisou serna tarde desta segunda-feira (16), em Belo Horizonte, porque o copiloto da aeronave apresentou sintomas do novo. O homem estava a bordo em um voo que partiu de Belém para uma escala na capital mineira, ondecomeçou a sentir sintomas semelhantes ao da Covid-19, como









De acordo com nota divulgada pela Azul, o desembarque ocorreu sem irregularidades e os clientes e tripulantes do voo estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ainda segundo a companhia, a aeronave será submetida a uma higienização para, depois, ser liberada à programação normal.

O avião teria feito, recentemente, um voo da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, para Belém. O voo da capital do Pará para BH conta com 131 passageiros e seis tripulantes. Segundo o site especializado FlightRadar24, o avião pousou no Aeroporto de Confins e foi ao terminal de cargas, onde está isolado.





A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde de BH. O órgão informou que ainda não foi notificado do caso e que, a princípio, uma análise prévia é realizada pela própria equipe do aeroporto, por meio da Anvisa. Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) ainda não respondeu. O Aeroporto de Confins, por meio da concessionária BH Airport, disse que as medidas de segurança estão sendo tomadas pela companhia aérea.