Montes Claros abre licitação para contratação de exames para depois da pandemia

Upa do Bairro Chiquinho Guimarães, em Montes Claros (foto: Fábio Marçal/ Ascom Prefeitura) Montes Claros, no Norte de Minas, anunciou nesta segunda-feira (25) a abertura de licitação (por chamamento público) para o credenciamento de laboratório. O objetivo é a realização de exames de análises clínicas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães, em fase de acabamento. Um detalhe chama atenção na divulgação da prefeitura: os serviços serão contratados para o funcionamento da UPA "depois da pandemia".









De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital de campanha começará a funcionar nos próximos dias e receberá pacientes com casos clínicos de baixa complexidade, a fim de abrir vagas de pessoas com casos graves da doença respiratória em outros hospitais.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em hospitais da cidade aumentou em 98%, passando de 75 para 149. O aumento dos leitos de UTI e a implantação do hospital de campanha foram usados pela Prefeitura para a flexibilização das atividades econômicas no município, iniciada quinta-feira passada (21).

Depois de dois meses fechadas, lojas do comércio não essencial (de roupas, calçados, eletrodomésticos e de outros produtos), foram reabertas, mediante a uma série de exigências, entre elas o uso obrigatório de máscaras pelos funcionários e clientes, que também devem obedecer um distanciamento mínimo entre eles.





“O credenciamento das empresas para a realização dos exames faz parte do projeto de estruturar a unidade, que será inicialmente um hospital de campanha para atender pessoas com COVID-19, e posteriormente funcionará como um Pronto Atendimento normal, após o fim da pandemia”, informou a Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM).





Segundo a Prefeitura de Montes Claros, duas empresas se habilitaram para participar do processo licitatório para a contratação de exames de análises clínicas para a Unidade de Pronto Atendimento do Chiquinho Guimarães. O valor do contrato será de R$ 300 mil e terá validade de um ano, podendo ser prorrogado. Os preços dos exames serão fixados de acordo com tabela do Sistema Único de Saúde (SUS).





Contratações

A Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros também abriu processo seletivo para a contratação emergencial de 196 profissionais para atuarem no combate ao coronavírus em hospitais de campanha na cidade.

Os contratos terão validade de três meses. O objetivo é admissão em caráter emergencial de 56 médicos especialistas (20 vagas para trabalho em 20 horas semanais, 30 para 30 horas semanais e 6 para 40 horas semanais), 20 enfermeiros, 10 fisioterapeutas, dois assistente sociais, quatro farmacêuticos/bioquímicos, três nutricionistas e três psicólogos.

Também existem vagas em cargos de formação profissionalizante: técnico em enfermagem (44) e técnico em radiologia (6); ensino médio: assistente de comunicação (6) e assistente administrativo (2); ensino elementar: servente de zeladoria (20), ajudante de serviços gerais (8) e vigia (8); e ensino fundamental: motorista carteira “D” (4).





Os salários, por sua vez, variam entre R$ 1.045 – para os cargos que exigem ensino fundamental – e R$ 6.028,08, para médico especialista com carga horária de 40 horas semanais.





A seleção se dará por análise de currículo, sendo considerados critérios como experiência profissional comprovada na área do cargo pretendido e escolaridade. Na próxima sexta-feira, 29, será divulgado o resultado preliminar do processo seletivo.