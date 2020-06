COVID-19: Prefeitura de Bom Despacho abre 20 novos leitos de UTI

Novos leitos de UTI na Santa Casa de Bom Despacho (foto: Divulgação/ Prefeitura de Bom Despacho) novo coronavírus em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste do estado, a prefeitura anunciou, nessa segunda-feira (15), a abertura de mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atender pacientes infectados. O município agora conta com 40 leitos só para o tratamento da doença. Devido ao aumento no número de casos de pessoas com oem, na Região Centro-Oeste do estado, a prefeitura anunciou, nessa segunda-feira (15), a abertura de mais(UTI) para atender pacientes infectados. O município agora conta com 40 leitos só para o tratamento da doença.





16:16 - 25/05/2020 COVID-19: Bom Despacho notifica Secretaria Estadual de Saúde sobre erro Divinópolis e Belo Horizonte, agora poderão ser tratados na cidade. Ainda de acordo com o Executivo, Bom Despacho tem três internações por COVID-19. Segundo a prefeitura, os pacientes que antes precisavam ser transferidos para cidades de referência na assistência de recuperação dos enfermos, como, agora poderão ser tratados na cidade. Ainda de acordo com o Executivo, Bom Despacho tem três internações por





Dos casos confirmados, um está na Santa Casa do município e outros dois em UTIs de Divinópolis. Há também dois casos de pacientes internados com suspeita da doença: um se encontra na UTI de Itaúna e outro em leito comum na unidade de tratamento de Bom Despacho.





A secretária de Saúde, Neide Braga, junto do prefeito, Bertolino da Costa Neto, e do superintendente da Regional de Saúde, Alan Silva, foi até a Santa Casa de Bom Despacho, nessa segunda-feira (15), para conferir de perto os novos leitos. “Nosso desejo é que ninguém precise deles. Entretanto, se forem necessários, com os leitos na cidade ofereceremos atendimento e tratamento mais rápidos. Minutos fazem muita diferença na hora de salvar vidas”, destacou a secretária.





“Boom” da COVID-19

46. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, na manhã desta quarta-feira (17), além dos casos positivos, o município tem 279 notificações de casos suspeitos e um óbito pela doença. primeira ocorrência de paciente com o novo coronavírus em Bom Despacho foi registrada em 6 de maio pela prefeitura municipal e, após 42 dias, o número de infectados na cidade saltou para. De acordo com odivulgado pela Secretaria de Saúde, na manhã desta quarta-feira (17), além dos casos positivos, o município tem





Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Segundo o Os números apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde ainda não foram contabilizados pela(SES-MG). Segundo o informe epidemiológico do órgão , Bom Despacho registra 42 casos positivos e uma morte.



Flexibilização do comércio

As atividades comerciais em Bom Despacho foram retomadas no final de abril, seguindo recomendações de prevenção. Na ocasião, o prefeito Bertolino da Costa Neto, por meio de vídeo divulgado no site da prefeitura, reforçou a importância de as pessoas seguirem as orientações do Ministério da Saúde para que a cidade não tenha que passar por novo isolamento total.

