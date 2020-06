COVID-19: Casos em Bom Despacho sobem 141% em uma semana

Prefeitura confirmou o 29º caso da COVID-19 em Bom Despacho (foto: Divulgação) Prefeitura de Bom Despacho, Região Centro-Oeste do estado, divulgou, na manhã desta terça-feira (2), o boletim epidemiológico com a situação do novo coronavírus (Sars-cov-2) no município. Um novo salto na quantidade de pacientes infectados pela COVID-19 foi registrado. Segundo o último informativo disponível no site da prefeitura, referente a 25 de maio, havia 12 casos confirmados e agora são 29, aumento de 141% nem uma semana. , Região Centro-Oeste do estado, divulgou, na manhã desta terça-feira (2), ocom a situação do(Sars-cov-2) no município. Um novo salto na quantidade de pacientes infectados pelafoi registrado. Segundo o último informativo disponível no site da prefeitura, referente a 25 de maio, havia 12 casos confirmados e agora são 29,nem uma semana.









Segundo a secretária de Saúde, Neide Braga, “a Secretaria de Saúde vai intensificar a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais e em vias públicas”. Além disso, “o cumprimento do isolamento social obrigatório”.





Para a chefe do Comitê de Enfrentamento da pandemia, Maria Pessoa, é necessário um controle maior da aglomeração de pessoas em estabelecimentos que descumprem os decretos de funcionamento durante a pandemia.





“Nós também vamos alinhar com a Polícia Militar a situação dos bares. Nos últimos dias, temos recebido muitas denúncias de bares, que deveriam funcionar somente como delivery, mas que estão funcionando às escondidas”, afirmou.

“Boom” da COVID-19

Em Bom Despacho eram registrados 12 casos da doença, em 25 de maio, mas devido à flexibilização do comércio no mês passado, o número de infectados na cidade cresceu 141%. De acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, desta terça-feira, são 29 casos testados positivos para a doença e um óbito. Além das confirmações, outros 42 estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde e, até o momento, foram 310 notificações.





Os números apresentados pela prefeitura ainda não foram contabilizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Segundo o informe epidemiológico do órgão, Bom Despacho registra apenas nove casos positivos, além de uma morte.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa