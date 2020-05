Bom Despacho registra quarto caso de coronavírus em menos de 24 horas

Bom Despacho registrou o 4º caso em menos de 24h (foto: Divulgação/ Prefeitura) dois novos casos de pacientes com o novo coronavírus (Sars-Cov-2) em Bom Despacho, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foram confirmados na manhã desta sexta-feira (22) pela prefeitura municipal. A cidade está enfrentando o momento mais crítico da pandemia até o momento. Em apenas uma semana foram registrados um óbito e cinco novos casos de COVID-19 – quatro em menos de 24 horas. Maisde pacientes com o(Sars-Cov-2) em, nade Minas Gerais, foram confirmados na manhã desta sexta-feira (22) pela. A cidade está enfrentando o momento mais crítico daaté o momento. Em apenas uma semana foram registrados um óbito e cinco novos casos de COVID-19 –













“Estamos monitorando os pacientes doentes e suspeitos. Entretanto, é fundamental que todos os pacientes com determinação para isolamento domiciliar tenham a consciência de que precisam ficar em casa o tempo todo, isolados, para resguardar a saúde dos seus familiares, vizinhos, amigos”, destacou o gerente de epidemiologia do município, Fernando Júnior.





O primeiro caso de COVID-19 em Bom Despacho foi confirmado pela municipalidade em 6 de maio e refere-se a uma mulher que reside no município, mas contraiu a doença em um cruzeiro para o exterior. A paciente se tratou da doença em Belo Horizonte e só retornou para Bom Despacho depois de curada.

Flexibilização do comércio

As atividades comerciais em Bom Despacho foram retomadas no final de abril, seguindo recomendações de prevenção. Na ocasião, o prefeito Bertolino da Costa Neto, por meio de vídeo divulgado no site da prefeitura, reforçou a importância de as pessoas seguirem as orientações do Ministério da Saúde para que a cidade não tenha que passar por novo isolamento total.

