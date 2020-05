Após alta de 273% nos casos de COVID-19, Jaboticatubas entra em lockdown

(foto: Prefeitura de Jaboticatubas/Divulgação)

"Nós tínhamos iniciado uma flexibilização das atividades por aqui. Hoje, já reduzimos os horários e, no sábado, fecharemos tudo. A ideia é não só restringir a circulação da população local, como também a de pessoas que têm casa por aqui e frequentam a cidade nos finais de semana", explica o prefeito Eneimar.



Empreiteira espalhou vírus

Com aumento de 273% de casos de COVID-19 em 24 horas - dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - a prefeitura de, na Região Central, decretou(bloqueio) a partir deste sábado (22). A informação foi confirmada aos pelo prefeito Eneimar Adriano Marques (DEM) nesta sexta-feira (20)Segundo o chefe do executivo municipal, a medida será aplicada apenas aos fins de semana - neste e no próximo. Ele não descarta, contudo, prorrogar o bloqueio por mais tempo, caso a pandemia de coronavírus permaneça avançando na cidade, quee conta com, disponíveis no hospital filantrópico do município - situado a 60km da capital mineira.De acordo com o prefeitura, todo o comércio, incluindo o essencial, será suspenso. Apenas postos de gasolina e farmácias terão autorização para funcionar durante o confinamento. As divisas, a princípio, não serão fechadas.Consta no censo do IBGE que cidade tem 20.143 habitantes. Pelos cálculos do prefeito, frequentadores eventuais somariam mais 10 mil à comunidade.

Conta o secretário de governo Rafael Lucas que a disparada de casos de COVID-19 em Jaboticatubas - 19, na quinta, para 71, nesta sexta (13), segundo informe da SES-MG - foi causada por colaboradores da empreiteira Cobra Brasil, instalados na localidade. Segundo o dirigente, a empresa, que faz parte do Consórcio Mantiqueira, ganhou uma licitação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia ligada ao governo federal, para a instalação de linhas de transmissão de energia por várias cidades da região.



Rafael Lucas diz que o grupo de funcionários reúne 213 pessoas. Um deles apresentou sintomas da virose e foi testado. Diante do diagnóstico positivo, a secretaria municipal de saúde decidiu aplicar o exame às 47 pessoas mais próximas do trabalhador. Treze delas teriam acusado a presença do vírus - todas assintomáticas.





"Foi aí que nós resolvemos quebrar o protocolo do Ministério da Saúde e testar todos os 213 trabalhadores. Achamos, no total, 63 infectados. Apenas um deles com sintomas", esclarece Rafael Lucas.



O prefeito Eneimar Marques diz que, tão logo soube da situação, baixou um decreto suspendendo as atividades da empreiteira. Os colaboradores permanecem isolados em alojamentos e casas alugadas no município. "Dependendo de como as coisas se desenrolarem aqui, podemos restringir ainda mais o lockdown. Tudo vai depender do resultado do bloqueio nesses dois fins de semana", pondera o chefe do executivo.