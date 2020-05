Minas rompe 200 mortos pela COVID-19; infectados batem novo recorde

(foto: U.S Army SPC/Miguel Pena/Divulgação)

O balanço de mortos pelo novo coronavírus em Minas avança com dois dígitos pelo terceiro dia consecutivo. Em 24 horas, a doença matou dez pessoas no estado - 201 no total. Os infectados somam 5.695, alta de 399 em um dia - novo recorde para o período. O marco, até então, pertencia ao boletim da última quarta (309 infecções). O total de recuperados da doença é de 3.070. Os dados constam no informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) desta sexta-feira (22).



Uma das vítimas é uma jovem de apenas 23 anos de Barbacena, na Região Central do Estado. Em Ibirité, na Grande BH, e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, a doença interrompeu a vida de dois homens de 34 e 32 anos. Passos, no Sul de Minas, enterrou um cidadão de 44. Três perdas são de Belo Horizonte - uma mulher de 71 e dois homens de 76 e 93 anos. Os demais óbitos são de Contagem, na Região Metropolitana (idosa de 72), Divinópolis, na Região Centro-Oeste (idosos de 68), e São Francisco (senhor de 67).



A pandemia já se alastrou para 42% dos municípios mineiros. Belo Horizonte registra o maior número de mortes (39) e casos confirmados (1312). Juiz de Fora permanece na segunda posição, com 23 vítimas e 488 contaminações.





Esta matéria está em atualização