(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press) baixas temperaturas. Uma frente fria que está no litoral de São Paulo deve chegar a Minas Gerais neste final de semana e, com ela, a previsão é de queda brusca nos termômetros de todo o estado, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Notícia boa para quem gosta de. Umaque está no litoral de São Paulo deve chegar a Minas Gerais neste final de semana e, com ela, a previsão é denostodo o estado, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









Na capital, os belo-horizontinos ainda podem curtir o restinho do sol nesta sexta-feira, em que o tempo fica parcialmente nublado. A mínima registrada nesta manhã foi de 13,8°C e a máxima deve chegar aos 26°C. Possibilidade de chuva em BH só neste sábado, junto com a aproximação da frente fria. No domingo (24), o céu fica nublado com chuvas isoladas e com declínio na temperatura máxima por causa das nuvens que devem encobrir o sol durante o dia.



Pancadas de chuva também são esperadas na Região Central Mineira, Campo das Vertentes e Zona da Mata, além de BH e região metropolitana. O céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro, Oeste, Sul, Rio Doce e Noroeste de Minas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado.





Já na segunda-feira a temperatura mínima também deve sofrer um declínio acentuado em todo o estado com previsão de geada no Sul de Minas e recordes de frio na Capital durante a próxima semana. A queda nos termômetros é ocasionada por uma massa de ar polar, fria e seca, que vem da Argentina e acompanha a frente fria.



