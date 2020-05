Quadrilha especializada em roubo de carga é presa na Grande BH

(foto: PRF/Divulgação) quadrilha especializada em roubo de carga foram presos nesta sexta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-381, em Caeté, na Grande BH. Cinco integrantes de umaespecializada emforam presos nesta sexta-feira, pela Polícia Rodoviária Federal, na BR-381, em Caeté, na Grande BH.









Mais à frente uma segunda equipe conseguiu abordar o outro carro. De acordo com a PRF, nele havia quatro homens, todos com extensas fichas criminais.





Dentro do veículo foi encontrado um pé de cabra, utilizado no arrombamento do baú de onde as caixas de alimentos foram roubadas. Além disso, os agentes constataram que a placa de um dos carros era clonada, e que ele havia sido furtado, há 8 dias.





Um dos suspeitos, que dirigia o veículo com a carga, contou que foi contratado pelos ocupantes do segundo veículo para transportar os alimentos. Os cinco homens foram presos e a ocorrência encaminhada para a Delegacia Especializada na Repressão ao Furto e Roubo de Cargas da Polícia Civil de Minas Gerais.