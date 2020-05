Briga entre homens em situação de rua em BH termina em delegacia e hospital

Furto de um carrinho de supermercado seria o motivo para o desentendimento (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A. Press) Avenida do Contorno, na altura do Bairro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte. Um deles, de 41 anos, foi para o hospital, enquanto o outro, de 47, acabou encaminhado para a delegacia. Dois homens em situação de rua se envolveram em uma briga na madrugada desta sexta-feira. Eles se desentenderam na, na altura dode. Um deles, de, foi para o hospital, enquanto o outro, de, acabou encaminhado para a delegacia.









O cão avançou no homem, e o tutor acordou. O rapaz de 41 anos recuou e deixou ainda duas facas caírem. O cidadão de 47 anos conseguiu pegar a barra de ferro e deu alguns golpes, sendo um deles na cabeça.





O homem de 41 anos teria ido ao local pois o rapaz de 47 seria o responsável por roubar seu carrinho de compras. O homem de 47 nega essa versão e diz que deu os golpes para se defender.





A Polícia Militar foi acionada devido para tentar conter a confusão. Ao chegar e se deparar com a cena, a PM encaminhou o homem de 47 anos para a Central de Flagrantes 2 da Polícia Civil, no Bairro Santa Tereza, também na Região Leste. Já o rapaz de 41, ferido por causa dos golpes, foi conduzido ao Hospital João XXIII, no Centro da capital mineira.





A Prefeitura de Belo Horizonte considera que a cidade tem 4,6 mil pessoas em situação de rua. A Pastoral Nacional de Rua, grupo ligado à Arquidiocese da capital mineira, porém, contabiliza que as ruas belo-horizontinas abrigam cerca de 9 mil pessoas.