Reitora da UFMG: aulas presenciais só serão retomadas com vacina

UFMG iniciou discussões para retorno das aulas, com garantia de democratização do ensino e participação da comunidade acadêmica (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 27/09/2019)

Enquanto não há consenso sobre quando as aulas vão retornar, e como isso vai acontecer, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Sandra Regina Goulart Almeida, garantiu que as atividades presenciais nos campi da UFMG só vão acontecer quando surgir uma vacina contra a COVID-19.

"Para retomar aquele estado que nós estávamos, todo mundo em sala de aula, todo mundo circulando pelo campus, só vai acontecerNão há possibilidade de acontecer de outra forma", disse a reitora em entrevista à rádio CBN BH.

"Esse vírus é virulento. O que nós chamamos de imunidade de rebanho (quando uma pessoa imunizada se transforma em vetor e passa determinados anticorpos a outras pessoas desprotegidas) não vai acontecer tão cedo. A vacina no exterior, como nós acompanhamos nessa semana, só deve chegar no final do ano", argumento Sandra Regina Goulart Almeida.

A reitora também ressaltou que a Federal mineira tem reunido esforços para encontrar um imunizante contra o novo coronavírus. "Aqui no Brasil, a UFMG é a universidade que está fazendo pesquisas sobre a vacina. A previsão dos nossos cientistas é que isso aconteça no meio do ano que vem", pontua.

Discussões

Nesta quinta-feira (21), as pró-reitorias acadêmicas e as câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) começaram a discutir uma possível retomada das atividades na UFMG. Oficialmente, a universidade garante que o semestre não será cancelado.

Em depoimento ao site da UFMG, a reitora Sandra destacou que o retorno obedecerá aos "critérios de qualidade e inclusão". Também afirmou que haverá diálogo entre as lideranças da universidade, professores, alunos e pesquisadores.

A tendência é que haja ampliação da oferta de aulas à distância.

Desde o início da pandemia, a UFMG criou um comitê para tomar medidas que circundam o novo coronavírus. Esse agrupamento participa das discussões sobre o retorno das aulas, a partir da elaboração de "protocolos sanitários gerais".

A universidade também informou que trabalha para ampliar o acesso à internet e às ferramentas acadêmicas por parte dos professores e estudantes.

Esclareceu, ainda, que já solicitou à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação "recursos adicionais de capital para fazer frente às necessidades de melhoria de infraestrutura".