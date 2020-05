Motorista de aplicativo adapta carro com divisória como prevenção ao coronavírus

Motorista de aplicativo mostrou criatividade para seguir com o trabalho (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press)









Mas não é só isso. Ele não aceita passageiros no banco da frente do carro e nem sem máscara. "Mesmo sentando atrás e com a divisória, peço para usar o protetor facial", diz o motorista.





O movimento ainda está bem baixo, segundo ele, mas a expectativa é de melhora à medida que as atividades econômicas forem sendo retomadas. "Vai melhorar aos poucos", prevê

O brasileiro vai mostrando criatividade para se adaptar à realidade imposta pela pandemia de. Caso do motorista de aplicativode, que fez "divisória" no veículo para atender corridas com segurança.