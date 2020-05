COVID-19: Bom Despacho notifica Secretaria Estadual de Saúde sobre erro

Secretaria de Saúde de Bom Despacho notificou a SES-MG sobre o erro na quantidade de casos de COVID-19 na cidade (foto: Divulgação/ Prefeitura de Bom Despacho) Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, na manhã de sábado (23), o boletim epidemiológico apontando Bom Despacho como a cidade da Região Centro-Oeste do estado com o crescimento mais expressivo no número de casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2): um salto de cinco para 27 confirmações. Mas, segundo a Secretaria de Saúde do município, ocorreu um equívoco no número de casos positivos indicado pelo órgão. (SES-MG) divulgou, na manhã de sábado (23), oapontandocomo a cidade da Região Centro-Oeste do estado com o crescimento mais expressivo no número de casos do(Sars-Cov-2): um salto de cinco para 27 confirmações. Mas, segundo a, ocorreu um equívoco no número de casos positivos indicado pelo órgão.









“Provavelmente, isso ocorreu porque contabilizaram algum erro de planilha ou até mesmo de digitação. Quando notamos o salto na quantidade de casos, pedimos para a SES-MG que enviasse para a gente os nomes das pessoas que estavam sendo contabilizadas como contaminadas. Comparamos a listagem dos nomes enviados por ela com a nossa relação e chegamos à conclusão de que eram pessoas que testaram negativo para a doença”, explicou.





Na sexta-feira (22) a Prefeitura de Bom Despacho confirmou o registro do oitavo e do nono casos de contaminação por COVID-19 na cidade. Porém, eles ainda não foram registrados no boletim da SES-MG, mesmo após as correções. No informe oficial do estado, Bom Despacho ainda apresenta apenas cinco casos positivos e um óbito.





“Entre os 18 casos que foram contabilizados a mais pela Secretaria do Estado, 17 eram de pessoas que testaram negativo para COVID-19 e o outro era de um paciente de outro município”, completou Fernando.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina