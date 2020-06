Minas Gerais já tem quase 16 mil casos confirmados de coronavírus

(foto: STR/AFP)





O número de casos confirmados da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, se aproxima dos 16 mil nesta segunda-feira em Minas Gerais. O boletim foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta manhã. Mais quatro mortes foram confirmadas de ontem para hoje, chegando a 380.









Ainda segundo o boletim, há 6.857 casos de pessoas recuperadas e 8.646 estão em acompanhamento.





Em Belo Horizonte, há 2.455 casos de coronavírus (17 a mais do que no domingo) e 59 mortes. É o município que concentra mais casos no estado. Logo em seguida vem Uberlândia, com 1.188 registros da COVID-19 e 26 óbitos.