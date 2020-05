Mais de 200 municípios de MG tentam garantir alimentação da população durante pandemia

As principais alternativas de distribuição de alimento são cestas básicas, marmitex e kits (foto: Divulgação/ CRN-9) Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região (CRN-9), acreditando na importância de identificar quais recursos têm sido aplicados em Minas, elaborou em abril um mapeamento para destacar as estratégias realizadas pelos municípios mineiros durante a pandemia do novo coronavírus. A proposta do projeto é garantir o acesso a uma alimentação adequada e saudável, disposta durante a crise da COVID-19 (Sars-Cov-2) e prevista nas ações de Segurança Alimentares e Nutricionais (SAN). (CRN-9), acreditando na importância de identificar quais recursos têm sido aplicados em Minas, elaborou em abril umpara destacar as estratégias realizadas pelos municípios mineiros durante a. A proposta do projeto é garantir o acesso a uma alimentação adequada e saudável, disposta durante a crise da(Sars-Cov-2) e prevista nas ações de(SAN).









Segundo o levantamento do CRN-9, 89 cidades já entregaram os kits de alimentos, adquiridos com verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), aos estudantes das redes públicas de ensino. Belo Horizonte, Betim e Contagem se destacaram por praticar três estratégias de assistência social conjuntas, sendo elas a distribuição de cestas básicas, kits de alimentos e de marmitex.





De acordo com a presidente do Conselho de Nutricionistas da 9ª Região, Regina Rodrigues de Oliveira, a listagem dos municípios que realizam ações para ajudar no combate à pandemia é importante para avaliar a atuação dos órgãos públicos. Mas vale ressaltar a qualidade nutricional dos alimentos disponíveis nos kits que estão sendo doados pelas prefeituras.





“Muitas vezes, identificamos que as estratégias adotadas podem ser aprimoradas, no sentido de incluir algumas frutas e verduras, de preferência oriundas da agricultura familiar local. Não basta somente oferecer carboidratos, mas também vitaminas e minerais para uma dieta equilibrada para a população”, afirmou.





“Entendemos a complexidade da pandemia, mas não podemos fortalecer os grandes conglomerados do setor de alimentos em detrimento da agricultura familiar. Muitos produtores estão com dificuldades para comercializar as safras. Precisamos reunir esses dois elementos para o abastecimento: a produção dos agricultores e o acesso a uma alimentação adequada e saudável”, explicou a presidente do CRN-9.





Outros 11 municípios organizaram a distribuição de refeições para pessoas em situação de rua ou que apresentam alguma vulnerabilidade social. O serviço de vendas on-line e delivery de produtos dos agricultores familiares, fornecimento de leite, entrega de frutas, legumes e hortaliças por bancos de alimentos também são ações de destaque presentes no mapeamento.

