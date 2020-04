Começa entrega de remédios para pacientes de BH com problemas respiratórios

O aplicativo de mobilidade urbana 99, está fazendo as entregas dos medicamentos em BH (foto: Defesa Civil/ MG) isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde de todo o estado devido à pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o governo de Minas anunciou parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Defesa Civil e com o aplicativo de mobilidade urbana da 99 para fazer as entregas de medicamentos para asma e doenças pulmonares nas casas dos usuários do programa Farmácia de Minas. Em meio aorecomendado pelas autoridades de saúde de todo o estado devido à(Sars-Cov-2), oanunciou parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (),e com o aplicativo de mobilidade urbanadapara fazer as entregas deparanas casas dos usuários do





A iniciativa, que já estava em vigor em Juiz de Fora, Zona da Mata, desde o dia 14 de abril, foi confirmada nesta terça-feira (28) em Belo Horizonte. Servirá também para tentar desafogar o atendimento e evitar riscos para essas pessoas na unidade Farmácia de Minas da capital mineira, tradicionalmente lotada.

Para o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Marcelo Cabral, a medida tem como principal objetivo proteger pacientes que estão mais suscetíveis à infecção pela COVID-19 do contato direto com ambientes externos passíveis de contaminação.

“Vamos diminuir as filas nas farmácias e, com isso, diminuir as possibilidades de transmissão e contágio do novo coronavírus. Assim, preservamos essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, favorecendo o isolamento social”, explicou.

Essa tônica é reforçada pelo tenente-coronel e também secretário adjunto da Defesa Civil, Flávio Godinho. “A população do grupo de risco fica confortável em receber o medicamento em sua residência”.

“Neste momento de solidariedade geral, a parceria entre a 99 e o governo de Minas Gerais ajuda a evitar que pessoas mais humildes pertencentes ao grupo de risco se contaminem durante algum deslocamento às unidades da Farmácia Popular”, afirma João Pedro Torneli, especialista de operações da 99.

Seguindo as previsões de expansão do programa, as próximas cidades a serem incluídas na parceria serão Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e Divinópolis, Região Oeste. A expectativa do governo é de que a distribuição nesses municípios tenha início em maio.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta