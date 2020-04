Máscara obrigatória contra a COVID-19: o que diz o belo-horizontino

No momento em que várias cidades intensificam as ações de combate ao coronavírus, os belo-horizontinos reagem de maneira diferente ao decreto a ser oficializado pelo prefeito Alexandre Kalil na sexta-feira, dia 17, que determina o uso obrigatório de máscaras nos ambientes públicos da capital mineira. Nas ruas, algumas pessoas concordam com a ideia e, antes mesmo da medida, já vinham usando o acessório que protege as narinas e a boca no contato direto com outros cidadãos. Outros, porém, cobram de Kalil a doação de máscaras à população, sobretudo aos mais pobres, já que os preços delas subiram no mercado nos últimos dias – além de ser difícil encontrá-las em virtude da grande procura. Com ou sem máscara, ainda é possível observar muitos percorrendo lugares movimentados nas ruas de Belo Horizonte, o que se torna um perigo para a propagação da COVID-19, segundo as autoridades de saúde.





O povo fala





Você concorda com o uso obrigatório de máscaras em locais públicos?





Marilene Carneiro, de 58 anos, aposentada “Acho a medida corretíssima. Assim estamos nos protegendo e, ao mesmo tempo, protegemos os outros”

Edson Pereira, de 32 anos, técnico de tecnologia e informática “Não concordo. Se o prefeito distribuísse a máscara, seria tranquilo. Tem que haver pontos de distribuição em toda a cidade, porque comprar a máscara a R$ 10 não dá”

Marcos Valério, de 62 anos, aposentado “Sou a favor da obrigatoriedade das máscaras. Estou gostando das atitudes do prefeito, porque acredito que vai amenizar o problema”

Marcelo Antônio da Silva, de 69 anos, cabeleireiro “É muito bom. É uma ação que deve proteger a todos e melhorar esses números ruins em Minas”

Johnson Araújo Bernardo, de 53 anos, segurança “Acho uma bobeira. Essa doença existe desde janeiro. Agora que passou o carnaval vem todo mundo se alarmando. Poderia ter feito isso antes, né?”

Lorena Maciel, de 23 anos, vendedora “Eu concordo muito com a medida, porque evita a proliferação e diminui o contágio dessa doença”

Francisco Gomes, de 39 anos, pedreiro “Acredito que é uma iniciativa certa, porque assim não se espalha mais o vírus. Desde que a doença chegou a Minas, passei a usar a máscara, inclusive no trabalho”

Denize Costa de Almeida, de 23 anos, operadora de telemarketing “O prefeito está tentando prevenir o coronavírus. Mas creio que ele não pode obrigar ninguém a comprar máscara. Toda a população deveria ter direito a elas gratuitamente”

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





