Brasil tenta agilizar resgate de brasileiros na Argentina e Venezuela

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





O Itamaraty vem tendo dificuldades para monitorar os cerca detentando ajuda para retornar ao país. Com a suspensão de voos e o fechamento de muitos espaços aéreos devido ao isolamento no combate ao novo coronavírus, o momento é de preocupação.O órgão informou que está trabalhando para que aqueles que ainda estão enfrentando problemas em seu retorno possam se juntar aos"Temos conhecimento dos brasileiros retidos na Venezuela neste momento. Antes da adoção das medidas de isolamento decretadas naquele país, o Itamaraty ofereceu alternativas de transporte terrestre, as quais não foram aceitas. As severas restrições de movimentação decretadas naquele país desde então reduziram consideravelmente as opções de repatriação disponíveis, mas continuamos a buscar formas de trazer os brasileiros de volta para o país”, informou o órgão por meio de nota.No caso da Argentina, o Itamaraty disse que embora os estudantes não se enquadrem na categoria de não residentes no país, as representações brasileiras estão buscando viabilizar transporte terrestre, mediante negociação com as autoridades daquele país, que se encontra com severas limitações de movimentação rodoviária, para repatriar os brasileiros.O Itamaraty informou ainda que tem ciência de que não há transporte regular terrestre em decorrência da crise provocada pela pandemia. Ainda assim, foi possível organizar transporte extraordinário, mediante negociação com governo argentino. Uma definição sobre a data de partida deve acontecer hoje, no mais tardar esta semana.

