Aventureiros mineiros retidos no Chile tentam licença para retornar

“Saímos do Brasil em outubro do ano passado. Passamos pelo Uruguai, Argentina e entramos no Chile, pela Patagônia. Chegamos a Santiago em 6 de fevereiro. Para estarmos aqui, além do visto de entrada meu e da Júlia, exigiram também um para o carro. O documento expira em maio", explicou André.O plano era seguir subindo pela América do Sul, passar pela América Central e ir até o Alasca. Com a pandemia de COVID-19, veio a decisão de interromper a viagem e retornar ao Brasil. Mas para isso, existem problemas burocráticos, nos quais eles esbarram agora. “Precisamos voltar pela Argentina. Sair do Chile, entrar em território argentino e seguir para Uruguaiana. De lá, retornar a Belo Horizonte. Só que não conseguimos autorização para isso”, comentou.