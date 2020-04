Coronavírus: para garantir isolamento, cidade mineira tira até bancos de praça

Primeiro apenas cercada, a Praça dos Expedicionários terminou sem os bancos, retirados até que apandemia do coronavírus seja vencida (foto: Prefeitura de Recreio/Divulgação)

Aglomerações urbanas levam administradores públicos a tomar medidas radicais, em tempos de pandemia do coronavírus, diante da insistência de muitos moradores em frequentar praças e outras áreas de convívio. Se o prefeito de Belo Horizonte, Alexande Kalil (PSD), mandou cercar as praças da Liberdade e JK, ambas na Região Centro-Sul, e pretende tomar providências quanto à orla da Pampulha, o chefe do Executivo de Recreio, na Zona da Mata, José Maria André de Barros (PSB), foi além e mandou arrancar os bancos da Praça dos Expedicionários, no Centro da Cidade.

"Cercamos a praça com faixa zebrada, dessas usadas pela polícia, para impedir a aglomeração, mas as pessoas não respeitaram. O espaço é muito frequentado por idosos, e posso falar assim pois tenho 67 anos", disse o prefeito. Diante da contínua movimentação, o que contraria o distanciamento social preconizado pelas autoridades federais de saúde, em consonância com Organização Mundial de Saúde (OMS), os bancos deixaram a Praça dos Expedicionários. Mas não para sempre.

(foto: Prefeitura de Recreio/Divulgação)

O prefeito nega que os equipamentos sejam históricos e tenham sido quebrados na retirada. "Não são. Na verdade, foram trocados várias vezes. Um deles já estava com a base danificada e será substituído. Vários prefeitos da região fizeram o mesmo", conta José Maria. Ele planeja a reforma da praça, mas adianta que é preciso esperar passar a pandemia.

"Nas redes sociais, a retirada dos bancos de concreto teve 80% de aprovação. Mais gente a favor do que contra", diz o chefe do Executivo. "As pessoas precisam entender a gravidade do momento. Recreio, com 10,5 mil habitantes, tem cinco casos suspeitos do novo coronavírus, mas na região há caso confirmado".

Com a retirada dos bancos, os frequentadores sumiram da Praça dos Expedicionários. "Agora, não tem lugar de sentar. Não foi preciso nem fiscalização", resume.