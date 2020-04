Polícia Civil de Minas passa a fazer necropsia virtual durante a pandemia do coronavírus

Para garantir a segurança da equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte durante a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, a Polícia Civil de Minas Gerais passou a realizar a necropsia virtual dos corpos. Usando aparelhos de tomografia, os médicos legistas fazem exames de forma menos invasiva, reduzindo os riscos de contaminação.





“O exame é utilizado de forma complementar ao tradicional, sobretudo em áreas do corpo de difícil acesso. Quando possível, o médico legista determina a causa da morte por meios externos, não havendo a necessidade da tomografia”, explica a Polícia Civil. “A opção pela necropsia virtual nesse período de pandemia visa minimizar as intervenções diretas que, quando indispensáveis, serão realizadas por meio de incisões objetivas, sem exposição de todo o corpo. O exame de tomografia é rápido, com duração aproximada de cinco minutos, sendo a análise das imagens um pouco mais complexa”, conclui.

“Importante ressaltar que a Medicina Legal da PCMG analisa apenas mortes violentas, como homicídios e acidentes. A declaração de óbito em caso de doença, como pela Covid-19, é resultado de exame realizado pelo médico do Serviço de Saúde que atestou o falecimento”, ressalta a Polícia Civil de Minas Gerais.

