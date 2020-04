''A sua casa agora é a grande igreja'': como será a semana santa em tempos de coronavírus

A professora aposentada Regina Carvalho Fonseca enfeitou sua casa no domingo de ramos, em Santa Luzia, com toalha vermelha e ramos do seu quintal (foto: Marco Aurélio Fonseca/Esp EM)



Folhas de palmeira, galhos de alecrim, rosmaninho e manjericão, ervas de cheiro e folhagens foram colocados, ontem, nas portas e janelas de casas do interior mineiro para saudar o domingo de ramos, que deu início às celebrações da semana santa. Desta vez, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, as igrejas ficarão fechadas, sem as missas solenes, bênção dos ramos, procissões e demais cerimônias que mobilizam as comunidades e atraem visitantes.





Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), que não recebeu multidões de fiéis, como sempre ocorre no período da paixão de Cristo. Na Basílica da Piedade – Ermida da Padroeira de Minas Gerais, o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, celebrou a missa e disse que "esta semana santa, embora não congregando pessoas em nossos templos, será rica de espiritualidade, pois é um convite forte à humanidade para viver novo tempo". Foi um dia bem diferente na





Arquidiocese de BH, as missas e demais celebrações ganham novo sentido para os fiéis, que estão em isolamento social, medida necessária para deter a disseminação do vírus. "A sua casa agora é a grande igreja”, disse o arcebispo em referência à "igreja no lar".





Com transmissão pelos meios de comunicação da Arquidiocese de BH, as missas e demais celebrações ganham novo sentido para os fiéis, que estão em isolamento social, medida necessária para deter a disseminação do vírus. "A sua casa agora é a grande igreja", disse o arcebispo em referência à "igreja no lar".





Em Santa Luzia, também na RMBH, muitos fiéis acordaram cedo para enfeitar as janelas, atendendo o pedido do pároco do santuário dedicado à padroeira, padre Felipe Lemos. Com máscara de proteção, a professora aposentada Regina Carvalho Fonseca usou toalha vermelha e ramos do seu quintal. Ela disse que está acompanhado as missas, em família, pelas redes sociais (Facebook e Instagram) da paróquia local. A festa de ramos comemora a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passagem mencionada nos evangelhos.





Na rua



Em Jaboticatubas (24 mil habitantes, na RMBH, os costumes se mantêm e ganham novidades em tempo de pandemia. Dois jovens, Eudarlen Henrique Nascimento e Rendel Sena, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, vinculada à diocese de Sete Lagoas, passaram o fim de semana arrumando o andor de Nosso Senhor dos Passos, que sairá às ruas hoje, após a missa das 19h30 celebrada pelo pároco Diovani Morelli Soares.











A imagem sairá numa caminhonete sem cortejo, e o pedido do religioso é para que as pessoas coloquem tecidos roxos na frente das residências, numa referência à paixão de Cristo. "O objetivo é manter as pessoas em casa. O veículo não vai parar em nenhum ponto", diz o padre.





A programação em Jaboticatubas inclui ainda o "passeio" pela cidade, amanhã (7), com a imagem de Nossa Senhora das Dores, após a missa das 19h30; na quarta (8), dia do encontro, com as imagens de Maria e Jesus, em seguida à missa das 18h30; na sexta (10), com o Senhor Morto, depois do sermão, às 19h30; e no domingo de Páscoa (12), com o santíssimo sacramento, nas mãos do padre, após a missa às 8h. Todas as missas na matriz serão transmitidas pelo Facebook da paróquia.