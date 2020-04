Unimontes pede autorização à Funed para fazer testes da COVID-19

Campus-sede da Unimontes (foto: Unimontes/Reprodução) agilizar os resultados de testes para novo coronavírus, a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) propôs à Fundação Ezequiel Dias (Funed) que o Laboratório de Pesquisa em Saúde do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF) possa realizar exames, em caráter emergencial, para detectar a COVID-19. A proposta está sendo analisada e a resposta da fundação será anunciada nos próximos dias. Com intenção deospara novo, a Universidade Estadual de Montes Clarosà Fundação Ezequiel Diasque o Laboratório de Pesquisa em Saúde do Hospital Universitário Clemente de Fariapossaexames, em caráter emergencial, para detectar a. A proposta está sendoe a resposta da fundação serános próximos dias.





SAIBA MAIS 11:14 - 02/04/2020 Laboratórios da UFMG iniciam exames para diagnóstico de coronavírus; público pode fazer teste

06:00 - 31/03/2020 Demora para resultado de testes eleva pressão na Região Metropolitana de BH

15:53 - 02/04/2020 Idosa de 84 anos se recupera do coronavírus em casa no Sul de Minas Minas Gerais, a Funed, em Belo Horizonte, concentra exames laboratoriais para casos suspeitos da COVID-19, técnica repassada nesta semana à UFMG, que inicialmente fará 160 testes diários e espera chegar a maio com capacidade para 1.600. O material dos pacientes de todo o estado é normalmente encaminhado à fundação em BH. No entanto, com a alta demanda durante a pandemia, os resultados demoram de sete a 10 dias para serem anunciados. Na área pública em, a Funed, em, concentra exames laboratoriais para casosda COVID-19, técnica repassada nesta semana à UFMG, que inicialmente fará 160 testes diários e espera chegar a maio com capacidade para 1.600. O material dos pacientes de todo o estado é normalmenteà fundação em BH. No entanto, com adurante a pandemia, os resultadosdepara serem





Diante disso, a Unimontes informou, que caso sua solicitação seja viabilizada, os resultados dos testes poderão sair em até 12 horas para casos suspeitos da doença na Região Norte de Minas.





A Unimontes informou que o laboratório da HUCF deverá receber equipamentos e insumos necessários para a realização desses exames. A equipe, composta por professores e bolsistas de iniciação científica, deverá passar por um processo de capacitação por meio de videoconferência para se adequar aos métodos de trabalho da Funed.





A iniciativa do pedido foi da Frente Universitária contra a COVID-19, formada por professores e pesquisadores voluntários, além de especialistas ligados aos programas de pós-graduação em ciências da saúde e biotecnologia.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Especial: Tudo sobre o coronavírus

Coronavírus: o que fazer com roupas, acessórios e sapatos ao voltar para casa

Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra