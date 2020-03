''Não somos números. Não quero morrer'', desabafa mineira com suspeita de coronavírus na Espanha

A belo-horizontina Luciene de Lemos Losebica, de 46 anos, mora há um ano em Barcelona (foto: Reprodução da Internet)

"Há de se lamentar as pessoas infectadas, há de se lamentar as pessoas que morreram. Não somos números. Mesmo as pessoas que você não conhece, mesmo as que você não convive." O desabafo é de quem está enfrentando mais que a suspeita de estar infectada pelo novo coronavírus. A belo-horizontina Luciene de Lemos Losebica, de 46 anos, mora há um ano em Barcelona e transmitiu da Espanha um vídeo da neste fim de semana que sensibilizou muita gente.













“As pessoas infectadas não são números. Tenho um rosto, tenho cabelo, tenho sonhos, tenho dores, tenho família. Não quero morrer. Você não quer morrer. Então, quando você apoia ir para a rua, retomar seu negócio, reabrir sua lanchonete, reabrir seu salão de beleza, voltar a entrar no metrô, você está assumindo um risco que você não tem consciência do que vai acarretar. Há de se lamentar as pessoas infectadas, há de se lamentar as pessoas que morreram. Não somos números", disse durante a transmissão.





Marido retido no Egito

Após ter contato com uma pessoa que testou positivo para o novo coronavírus, Luciene, que é atriz e cantora, aguarda, junto com outras duas pessoas com as quais mora, o resultado do exame a que se submeteu na sexta-feira (27/03). Para completar, o marido, o romeno Sebastian, ficou retido no Egito, onde foi trabalhar, em função do fechamento dos aeroportos devido ao novo coronavirus.







O casal tinha viagem para o Brasil marcada para o Brasil em 23 de março. Ele iria conhecer a família dela, que se divide entre Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. A intenção era que o primeiro filho deles, Adam, nascesse em solo brasileiro. "Mas tive trombofilia, um coágulo impediu que o sangue chegasse ao bebê e Adam morreu. Fiz parto induzido quando descobrimos que ele havia falecidoa", explica ela, rememorando outro degrau na caminhada.



Esperança do reencontro

Agora, espera o resultado do exame para pensar nos próximos passos. Se der tudo certo, vai reencontrar o marido entre o final de abril e o início de maio. “Quando o aeroporto do Cairo reabrir, ou ele vem ou eu vou. Se eu estiver bem de saúde, claro, porque não quero contaminá-lo só porque nos amamos. Seria egoísmo e uma grande burrice. Ele está saudável”, argumenta ela.