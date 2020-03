Prefeitura de Nova Lima desinfeta ruas e imóveis contra o coronavírus

Funcionários da prefeitura usam trajes especiais para aplicar o produto (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Nova Lima, na Região Metropolitana, vem realizando a desinfecção das ruas e pontos mais movimentados do município para conter o avanço da doença. A previsão é de que o trabalho continue pelos próximos 20 ou 30 dias. Vídeos da ação têm circulado pelas redes sociais.



Segundo o secretário de Administração e coordenador do gabinete de crise de Nova Lima, Jean Seabra, desde quarta-feira, toda noite equipes da limpeza urbana pulverizam uma mistura de água sanitária e quaternário de amônia, um tipo de desinfetante usado em hospitais, nos espaços públicos. "A mistura já foi usada na China, Espanha, Itália, países que tiveram o surto do vírus primeiro que o Brasil. Ela já vem sendo usada em Santa Catarina e, até onde sabemos, somos os primeiros em Minas", informou. Segundo ele, a substância foi analisada por infectologistas, medicina do trabalho e vigilância sanitária, e é capaz de matar o vírus nas superfícies.





"Fizemos a compra, montamos quatro equipes com prestadores de serviço da limpeza pública e estamos pulverizando todas as portas de supermercados, farmácias, bancos, unidades básicas de saúde, das praças, ou seja, todas aquelas ruas e locais com fluxo maior de pessoas. Esse trabalho começa às 19h e vai até 0h30, duas pessoas em cada equipe", detalha Seabra.



O secretário também falou sobre como foi a aquisição das substâncias para o desinfetante. Nova Lima é um dos municípios que decretou situação de emergência por causa da doença. O processo facilita a aquisição de insumos e outros produtos necessários para sanar o problema. "Nós tínhamos feito vários orçamentos e ficaria em R$ 300 ou 400 mil, mas compramos o produto e, como temos nossa equipe aqui, custou R$ 30 mil", contou. "Estamos fazendo (a aplicação) através do nosso pessoal, fazendo a mistura, os nossos equipamentos, mas reduzimos muito o curso porque estamo preocupados com a situação econômica", disse.





Atenção aos trabalhadores da mineração





O secretário Jean Seabra lembra que, apesar da desinfecção, a principal medida para evitar que o coronavírus se espalhe é o isolamento social. Ele também destaca uma particularidade em Nova Lima que faz com que a preocupação seja redobrada: as pessoas que sofrem com silicose, doença pulmonar provocada pela inalação de partículas de sílica ou outros minerais. "Somos uma cidade mineradora, há muitos silicóticos aqui, mais de 600. É um grupo de risco que nos preocupa muito e, se tiverem a COVID-19, o risco de morte é muito grande", afirma.





Além disso, Nova Lima tem 10,4 mil pessoas com mais de 60 anos, cerca de 10% da população, conforme Seabra. Para evitar a aglomeração de pessoas, elas são vacinadas em casa. "Acreditamos que este mês de abril vai ser super complicado. É o mês da disseminação já comunitária e que irá começar a ter a manifestação mesmo do vírus ali. O sistema de saúde vai entrar em colapso. Não tem como, em um curto espaço de tempo, atender todos que precisam porque hoje não existe no mercado mundial respiradores, EPIs (equipamentos de proteção individual) já faltam, aquilo que é o básico não se acha para poder comprar", alerta.











Na preparação para o novo cenário, as unidades básicas de saúde (UBs) já deixaram de fazer consultas eletivas e a atenção está voltada par pessoas com sitomas respiratórios. Também foi montada uma tenda de atendimento para receber pacientes com suspeita de coronavírus. O município tinha seis leitos do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e agora são 10. O município tenta adquirir respiradores para aumentar ainda mais o número de leitos.