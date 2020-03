Coronavírus: Uberaba institui barreira sanitária

Medida foi discutida nesta quarta-feira (24) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Mineiro, instituiu barreiras sanitárias para controlar a entrada de pessoas diante da pandemia de coronavírus. De acordo com último balanço, a cidade tem 42 casos notificados do novo coronavírus. São três confirmados, 11 negativos e 28 em investigação.

Em novo decreto, o prefeito Paulo Piau determinou que a medida pretende evitar a entrada de pessoas infectadas ou com suspeita do novo coronavírus e proteger a população. Dessa forma, haverá suspensão das atividades do Terminal Rodoviário, controle de chegada de pessoas no aeroporto e nas estradas, até o dia 30 de abril. A medida será regulamentada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito de Uberaba explica que as barreiras sanitárias são fundamentais porque a cidade está entre Ribeirão Preto e Uberlândia, além de São Paulo e Belo Horizonte, todas com casos confirmados de coronavírus.

“A chamada barreira sanitária será uma forma de abordar as pessoas. Conforme o local de origem elas devem cumprir isolamento domiciliar por no mínimo 14 dias. É uma forma também de alertar que nós não podemos estar expostos. Teremos medidas controladas, por enquanto será mais informativo e pedagógico, com recomendações, mas esta barreira poderá evoluir até mesmo para impedir que as pessoas entrem em Uberaba. Seja ônibus, caminhão ou carro. Se for necessário vamos, sim, apertar o cerco cada dia mais”, explicou prefeito.