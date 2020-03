Uberaba confirma primeiro caso de coronavírus

(foto: Túlio Santos/EM/DA.Press) Uberaba, no Triângulo Mineiro, confirmou, nesta quarta-feira (18), o primeiro teste positivo para o novo coronavírus na cidade. Trata-se de uma mulher de 23 anos que chegou de Londres no dia 9. O caso ainda não foi registrado no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. A Prefeitura de, no Triângulo Mineiro, confirmou, nesta quarta-feira (18), o primeiropara o novona cidade. Trata-se de umadeque chegou deno dia 9. O caso ainda não foi registrado no boletim epidemiológico da









De acordo com a prefeitura, há 20 casos notificados em Uberaba. Sendo que 15 deles estão em investigação e aguardam resultado; Quatro foram descartados.

Ainda segundo a prefeitura, o resultado positivo da mulher de 23 anos não estava entre os casos investigados até então e foi incluído nesta quarta direto como confirmado. O que ocorreu pelo fato de o pai da infectada ser médico e a coleta da amostra ter sido feita de forma particular.





O prefeito Paulo Piau, em pronunciamento oficial, ao lado do secretário de Saúde, Iraci Neto, confirmou o quadro e garantiu que as medidas necessárias para fazer frente à circulação do coronavírus em Uberaba serão adotadas.

