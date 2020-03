Ônibus da linha 301C estava lotado nesta manhã (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

Coronavírus: Empresas ignoram decreto e ônibus ficam cada vez mais lotados https://t.co/ztvIfYZVFM pic.twitter.com/KKyNkZM6VR %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 26, 2020

Monha amiga trabalha em hospital disse q os ônibus de bh pela manhã já estavam cheios... serasse povo ta tendo de voltar a trabalhar por conta da fala nojenta do presidente? %u2014 natasha (@StewNats) March 26, 2020

Sindicatos de várias classes estão em total isolamento social. Pois tá uma bagunça a grande BH. Ônibus cheios, empresas de telemarkinting e contrução civil funcionando normalmente . Cadê os órgãos responsáveis !? #bdmg %u2014 Ricardo leite (@Ricardojoleite) March 26, 2020

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Um dia após oreportar a situação dos ônibus de Belo Horizonte, completamente lotados nos horários de pico , vários passageiros de linhas intermunicipais também enviaram fotos e vídeos sobre a situação irregular dos veículos, principalmente pelas manhãs. A circulação com poltronas e corredores cheios vai em direção oposta à determinação do governo estadual (administrador das linhas intermunicipais), que decretou que os veículos que ligam uma cidade a outra só deveriam ser liberados com a capacidade reduzida pela metade.Dezenas de pessoas em pé e sentadas, gente respiração ofegante, espirros, tosses e contatos fazem dos veículos um dos meios em que a propagação do vírus é mais propícia.Nesta manhã de quinta-feira (26), passageiros das linhas 301C (Terminal Ibirité/ Belo Horizonte) ficaram aglutinados em ônibus lotados, com todos os assentos usados e várias pessoas em pé, separadas por muito menos do que um metro de distância - medida recomendada por infectologistas para evitar a contaminação pelo coronavírus.A mesma situação já tinha sido registrada por passageiros da linha 3838 (Belo Horizonte- Rio Acima), na manhã dessa quarta-feira (25). Outros ônibus que passam pela cidade de Nova Lima também registraram lotações. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, a cidade da região metropolitana já contabiliza 11 casos da COVID-19, enquanto Belo Horizonte tem 96 casos confirmados.Nas redes sociais, também foram várias as queixas. Alguns chegaram a notar um aumento no número de pessoas circulando nesta quinta-feira. “Sindicatos de várias classes estão em total isolamento social. Pois tá uma bagunça a Grande BH. Ônibus cheios, empresas de telemarketing e construção civil funcionando normalmente. Cadê os órgãos responsáveis !?” twittou Ricardo Leite, morador da capital mineira.Os ônibus das linhas intermunicipais são administrados pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (Seinfra). No entanto, apesar das situações enfrentadas pelos passageiros em meio ao caos epidemiológico, a Seinfra ressaltou que não autorizou nenhuma alteração no Sistema de Transporte Metropolitano e Intermunicipal e que, portanto, o número de veículos oferecidos deveria ser o mesmo - ainda que a determinação de capacidade reduzida esteja valendo.A Seinfra informou também que cabe às autoridades sanitárias e aos órgão de Segurança Pública do Estado a fiscalização de concessionários e permissionários de transporte coletivo e de serviço público. A pasta estadual destacou ainda que o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) segue fiscalizando os sistemas de transporte metropolitano e intermunicipal no estado.“A colaboração do usuário é fundamental, não entrando ou insistindo em entrar em veículos que já estejam com a lotação estipulada, por se tratar de uma medida em prol da saúde de todos”, finalizou a nota enviada à reportagem.procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de BH (Sintram), mas não obteve resposta. A reportagem aguarda resposta do Sindicato dos Rodoviários de BH e Região (órgão que defende os interesses dos motoristas de ônibus das linhas municipais e intermunicipais).*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

