Mesmo com restrições, passageiros enfrentam lotações em ônibus de BH durante pandemia

Ônibus estão circulando com frota de dia atípico durante todo o dia (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Como forma de evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus dentro do transporte público de BH, a prefeitura resolveu reduzir o número das frotas de ônibus em 5%, mesma quantidade de veículos em dias atípicos. Além disso, acatou a decisão do governo estadual e determinou que os ônibus da capital só podem circular com passageiros sentados. Contudo, as medidas vêm apresentando efeito contrário, principalmente nos horários de pico, de ida e saída do trabalho.









A diminuição no número de veículos levou em conta a redução de passageiros que circulam atualmente devido à determinação da administração municipal de suspender atividades de comércios não essenciais, como shopping centers, bares, restaurantes e salões de beleza. Em meio à pandemia, várias empresas também liberaram seus empregados para o regime de home office.





Essa redução de passageiros já vem sendo registrada pela BHTrans: de sexta a terça-feira, o número de pessoas que rodaram a roleta diminui 63,5%. Segundo a média histórica, 3.312.901 passageiros deveriam circular nos coletivos da cidade, mas esse total caiu para 1.206.103 nos últimos quatro dias.









(foto: Reprodução/Instagram)

O problema apontado pelos usuários é que a redução da frota não levou em conta que vários setores continuam funcionando durante o isolamento e que inúmeras pessoas ainda dependem do transporte público da capital. Com um número 5% menor de veículos rodando nas ruas, a tendência é de uma maior aglomeração de passageiros nos horários de ida e saída dos trabalhos.





Em um comentário nas redes sociais do Estado de Minas, a técnica em enfermagem Raquel Barbosa denunciou a situação do ônibus 5506A (Ribeiro de Abreu/Centro Hospitais), dizendo que o coletivo estava lotado. Posteriormente, procurada pela reportagem, ela explicou um pouco mais sobre a situação.





“Ontem, o ônibus das 5h30 não passou e aí só foi passar às 6h. Os pontos aqui do Ribeiro de Abreu estavam lotados e o motorista explicou que colocaram fogo no ônibus aqui próximo e aí a empresa falou que não ia sair ônibus antes desse horário. Então, o ônibus foi lotado, só com pessoal aqui do bairro mesmo. Quando chegou à rodovia (MG-20), tinha muita gente e o pessoal começou a questionar o motorista. Aí, ele não parou mais, porque o ônibus estava realmente muito lotado. Mas hoje, também foi muito cheio”, relatou.









Eu estou dentro dele neste momento, e aguardei no ponto de ônibus por 1 hora e 25 minutos. pic.twitter.com/bvSLtGoaay %u2014 Rodolpho Azevedo (@RodolphoAzeved) March 25, 2020 Na mesma situação, um usuário da linha S56 (São José/ Vilarinho) publicou em sua conta no Twitter um registro de como estava o veículo às 8h desta terça-feira (24). “Eu estou dentro dele (ônibus) neste momento e aguardei no ponto de ônibus por 1 hora e 25 minutos”, twittou.





Marcando a conta do prefeito Alexandre Kalil (PSD), ele ironizou a medida da prefeitura: “@alexandrekalil então em BH somente pessoas sentadas né? A linha S56 tá rodando com apenas 4 ônibus, intervalos de 1 hora e passageiros em pé. @prefeiturabh Qual seu posicionamento sobre isso?”.