Com alta procura por vacinas em BH, Saúde promete abastecimento 'o mais rápido possível'

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 18/4/17)







O aumento da procura pela vacina contra o vírus Influenza, causador da gripe, em Belo Horizonte, fez com que a dose esgotasse em algumas unidades de saúde da capital. A prefeitura explica que as faltas são pontuais e que o reabastecimento vem sendo feito.









"Com o aumento da procura da vacina, em algumas unidades de saúde e postos extras, podem ocorrer faltas pontuais. Quando isso ocorre, a Secretaria trabalha para fazer o reabastecimento da vacina o mais rápido possível", informou a pasta.





A Secretaria Municipal de Saúde explica que, por causa da antecipação da campanha, o Ministério da Saúde vem repassando as doses de forma escalonada. "Em Belo Horizonte já está sendo aguardada a entrega de uma nova remessa de vacinas. Assim que as doses chegam para a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios são comunicados para fazerem a retirada do produto", detalha.