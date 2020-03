Decreto restringe circulação de idosos nas ruas de Montes Claros

(foto: Prefeitura de Montes Claros/Divulgação)



As pessoas com mais de 60 anos estão impedidas de circular nas ruas de Montes Claros, no Norte de Minas até 7 de abril. A proibição consta em decreto assinado pelo prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania), que impõe medidas mais rigorosas contra a transmissão do coronavírus (COVID-19). Desde o último fim de semana, foram adotadas uma série de outras medidas preventivas na cidade, com o fechamento do comércio, exceto alguns estabelecimentos como farmácias e supermercados.



04:00 - 25/03/2020 Coronavírus: Belo Horizonte sedia primeiro hotel do país adaptado para a pandemia decreto, a restrição à circulação dos idosos nas vias públicas somente “não se aplica aos deslocamentos para aquisição de alimentos, gêneros de primeira necessidade e para o comparecimento em serviços médicos”. Também não são proibidos de andar nas ruas integrantes dos Poderes Judiciário, Público e Legislativo, Ministério Público, Policiais Militar e Civil, além de profissionais da área de saúde e serviços essenciais no desempenho de suas funções.



A Municipalidade determina a suspensão dos serviços não essenciais no município até 7 de abril. Por outro, segundo o decreto, devem permanecer em funcionamento diversas atividades como prestação de serviços médicos, laboratoriais, contábeis, odontológicos urgentes, construção civil (desde que mantida a distância de dois metros entre os trabalhadores), jornalísticos, cuidadores de idosos, crianças e pessoas com deficiência, limpeza, transporte de passageiros e de carga, contratos de seguros e de clínicas veterinárias.





Call centers



Houve reclamações nas redes sociais em relação à manutenção dos serviços de call center, que empregam centenas de pessoas em Montes Claros. A Prefeitura determinou que os call centers continuam funcionando, mas com o distanciamento mínimo de dois metros entre os trabalhadores, “devendo manter-se o ambiente arejado, de modo a criar condições para ventilação natural, a critério da autoridade sanitária”.





Restrição em velórios



Os serviços de velórios também foram afetados pelas medidas preventivas contra a transmissão do coronavírus adotadas pela Prefeitura de Montes Claros. Segundo o decreto municipal, que os serviços funerários da cidade devem continuar funcionando, mas “limitados no máximo a 20 pessoas por vez na sala de velório”.





