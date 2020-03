Novo coronavírus em Minas: mapa mostra casos confirmados e suspeitos no estado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) subiu para 243 o número de casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) investigados no estado. Segundo o informe epidemiológico mais recente, divulgado nesta terça-feira (10/3) pela SES, foram descartadas 29 suspeitas de infecção. Ao todo foram 243 notificações de suspeitas do novo coronavírus em Minas desde o início de janeiro. Minas Gerais tem 42 cidades com casos suspeitos da doença, de acordo com o balanço da SES.













O Brasil confirmou em 26 de janeiro o primeiro caso do novo coronavírus no país. O acompanhamento dos mineiros com suspeita de coronavírus mostra que a maioria apresenta histórico de viagem para países com circulação do novo coronavírus, como Itália, França, Inglaterra e Portugal. Os pacientes restantes não viajaram para fora do país recentemente, mas tiveram contato com pessoas suspeitas de estarem infectadas pelo novo coronavírus.





Nas farmácias, a procura por máscaras tem crescido, apesar de especialistas destacarem que hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca ao tossir ou espirrar são mais eficazes para evitar a disseminação do vírus. A chegada do Covid-19 ao território brasileiro mobilizou ações do Ministério da Saúda e da comunidade científica para lidar com o avanço do vírus. Pesquisadores brasileiros anunciaram que conseguiram sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas . No Brasil, a infecção afetou a bolsa de valores e pressionou a cotação do dólar., apesar de especialistas destacarem que hábitos de higiene como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca ao tossir ou espirrar são mais eficazes para evitar a disseminação do vírus.





































(foto: Mapa interativo mostra investigação de casos no estado)