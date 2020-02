Novo coronavírus: Uberlândia interna paciente com sintomas; Minas tem ao menos sete casos suspeitos

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, abriga caso suspeito do novo coronavírus (foto: Reprodução/Lkcalabria/Wikimedia Commons)

Deu entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, um paciente com sintomas do novo coronavírus. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a pessoa com os sinais está isolada no HC-UFU, que não deu detalhes sobre o perfil do cidadão.





Com mais esse caso suspeito, equipes médicas de Minas Gerais investigama doença causada pelo novo coronavírus. Oficialmente, notificados à Secretaria de Estado de Saúde (SES), no entanto, sãoambos de Belo Horizonte.

Contudo, Montes Claros, no Norte de Minas, e Varginha, no Sul do estado, também investigam casos, conforme apurado pelo Estado de Minas. Na primeira cidade, trata-se de um estudante de medicina que estava em São Paulo.





Já no segundo município, as três pessoas são da mesma família e também retornaram da Itália com sintomas da doença. Elas estão internadas no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.





Quanto aos dois de BH, a Saúde estadual informou que se tratam de duas mulheres que passaram por diversos países asiáticos neste ano.





A primeira suspeita paira sobre uma mulher, de 57 anos, que apresentou os sintomas no último sábado (22). Ela viajou para Dubai em 25 de janeiro e passou pela Tailândia, Vietnã e Camboja, chegando ao Brasil em 17 de fevereiro. Dois dias depois, 19/02, seguiu para BH.





A outra suspeição foi notificada à Saúde estadual na terça-feira. A mulher, de 25 anos, mora em Belo Horizonte, e apresentou os sintomas no sábado (22). Ela viajou, no último dia 4, para a Tailândia e passou por Vietnã e Singapura. Também fez conexão nos aeroportos de Abu Dabi e de Madrid, retornando ao Brasil na última segunda-feira (24).





Apesar dos dois casos suspeitos terem história de viagem à Tailândia e Vietnã, eles, segundo a pasta, “não possuem vínculo epidemiológico”.





Antes delas, a Saúde estadual descartou dois casos do novo coronavírus em Minas Gerais, ambos em BH.





Brasil





O Brasil registrou, nesta quarta-feira (26), o primeiro caso confirmado da infecção pelo Covid-2019, a doença causada pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem de 61 anos, residente no estado de São Paulo, que viajou para a Itália e apresentou febre, tosse, dor de garganta e coriza.





Até o momento, outros 20 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme informações repassadas pelas secretarias de saúde de todo o país, distribuídos da seguinte forma: Espírito Santo (1), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (2), São Paulo (11), Santa Catarina (2), Paraíba (1) e Pernambuco (1).





Outros 59 casos foram descartados no Brasil.

Com informações de Felipe Quintella*, estagiário sob supervisão do editor Renato Scapolatempore, e Luiz Ribeiro