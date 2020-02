Novo coronavírus: Montes Claros investiga caso suspeito de estudante que veio da Itália

(foto: Divulgação/Governo de Minas Gerais)

Mais um caso suspeito de contaminação pelo novo coronavírus – causador da doença Covid-19 – registrado em Minas Gerais. Desta vez, o diagnóstico suspeito paira sobre Montes Claros, no Norte do estado. O quadro, no entanto, ainda não faz parte da contabilização da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que em boletim divulgado na quarta informa sobre dois casos, ambos em Belo Horizonte.





O paciente suspeito em Montes Claros é umque retornou da Itália há cinco dias e, nesta quarta, deu entrada noem Montes Claros, com um quadro febril.





A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela coordenadora de Vigilância Epidemiológica do município, Mara Ribeiro.



Quando o estudante era encaminhado ao atendimento médico, o pronto-socorro do Hospital Universitário, seguindo protocolo do Ministério da Saúde, suspendeu temporariamente o atendimento por causa do recebimento de um caso suspeito de sarampo – outra doença altamente contagiosa.





Pessoas que estavam no local divulgaram que a unidade tinha sido fechada “por causa da suspeita do caso do novo coronavírus”, informação que chegou ao conhecimento da imprensa local e foi publicada nas redes sociais. A situação gerou apreensão no hospital e em moradores da cidade.



Porém, a coordenadora municipal de Vigilância Epidemiológica tranquilizou a população e disse que a interrupção temporária dos serviços no pronto-socorro do hospital não teve relação alguma com o atendimento do rapaz. Ela ressaltou que o diagnóstico dele ainda está sob investigação.





Mara Ribeiro disse que o paciente teve somente um quadro de febre, sem apresentar outros sintomas respiratórios característicos da contaminação pelo novo coronavírus.





“Vale lembrar que o paciente já chegou ao hospital usando máscara. Isso significa que foi tomado o cuidado para que ele não pudesse deixar no local nenhuma gotícula de alguma coisa que pudesse favorecer algum tipo de transmissão de alguma doença respiratória”, observou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Montes Claros.



Nesta quarta-feira à noite, o paciente estava em um leito de isolamento no hospital universitário. Porém, Mara Ribeiro informou que ele deverá ser liberado para ir a casa e permanecer em regime de quarentena domiciliar (também em isolamento) por um prazo inicial de 14 dias.





Neste período, o paciente e a equipe médica vão aguardar o resultado de exames laboratoriais de material recolhido com o paciente, a ser realizado na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.