Coronavírus: Ministério da Saúde confirma 1º caso da doença no Brasil

A decisão foi tomada após a repatriação de 58 brasileiros da China. Os cidadãos cumpriram quarentena até o útimo domingo (23) na Base Aérea de Anápolis (GO). Nenhum dos integrantes do grupo foi diagnosticado com o novo coronavírus durante o período na instalação militar.

Sem quarentena

A Anvisa já teria identificado os passageiros transportados no mesmo voo em que o paciente infectado estava. Mandetta disse que essas pessoas não serão submetidas à quarentena. "Não existe quarentena porque não existe eficácia nesse tipo de situação", afirmou. A ideia, esclareceu o ministro, é monitorar os passageiros a partir da poltrona onde o paciente viajava duas fileiras à frente e atrás, além dos lados direito e esquerdo.

"Estamos na fase de contenção, que é evitar que o vírus se espalhe. Caso se espalhe, vamos para a fase de mitigação", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira.



Mundo em alerta

Os alertas globais sobre a doença se intensificaram nas últimas semanas. Nesse domingo (23), os ministros das finanças do G20 e presidentes de bancos centrais afirmaram, em comunicado, que o novo coronavírus representa risco para a economia global e concordaram em adotar políticas sobre o caso.





A Itália decretou toque de recolher em 11 cidades com pesosas infectadas, medida que atinge cerca de 60 mil pessoas. As autoridades também cancelaram o famoso carnaval de Veneza, numa tentativa de conter a propagação do vírus.









Previna-se Chamada de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus apresenta gravidade de moderada a leve, segundo o Ministério da Saúde. Cada contaminado pode infectar de duas ou três pessoas. Em alguns casos, até sete. De acordo com a Organização de Saúde (OMS), o período de incubação varia de 0 a 14 dias. As principais orientações de prevenção são:

Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;

Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool;

Evitar deslocamentos enquanto houver sintomas

Evitar contato pessoas ou animais doentes, vivos ou mortos





O surto teve início em dezembro na cidade de Wuhan, região central da China. Já são mais de 80 mil casos registrados pelo mundo.

O ministro reforçou ainda que há pacientes assintomáticos que transmitem a doença, e não há eficácia na testagem de temperaturas. “Agora é que vamos ver como este vírus vai se comportar em um país tropical, durante o verão. Vamos acompanhar como vai ser o padrão de comportamento deste vírus, que é novo e pode manter o mesmo padrão de transmissão que apresentou no hemisfério Norte" explicou.A expectativa do ministério é de que o volume de casos suspeitos deve crescer no Brasil, uma vez que houve aumento do número de países com mortes registradas.Na noite de terça, o paciente infectado havia testado positivo para o vírus no Hospital Israelita Albert Einstein, situado na em São Paulo. As amostras de sangue foram, então, enviadas ao Instituto Adolfo Lutz para contrapova. O resultado, que confirmou a infecção pelo, saiu em três horas. A média de conclusão do exame é de três dias. Com a confirmação, o Brasil tornou-se o primeiro país da América Latina a registrar a doença, que já fez 2708 vítimas fatais no mundo todo.Outros três casos suspeitos são investigados em São Paulo - dois na capital e um em Bauru. De acordo com a secretaria de saúde paulista, são todos adultos, viajantes que estiveram de algum dos países que entraram na lista de vigilância do Ministério.