Hospital atende paciente com suspeita de coronavírus em BH

Belo Horizonte registrou mais uma internação de paciente com suspeita de coronavírus. Pelo menos outros dois foram descartados anteriormente. O novo caso é de uma paciente que estava internada em um hospital de Venda Nova e foi transferida para o Barreiro.





13:06 - 26/02/2020 Autoridades vão procurar até 60 pessoas próximas a paciente com coronavírus Hospital Risoleta Tolentino Neves confirmou que a paciente deu entrada na tarde dessa terça-feira com dor de garganta. Ela disse ter voltado recentemente de uma viagem à Tailândia, Vietnã e Cingapura. “Apesar de não apresentar nenhum outro sintoma, seguindo a recomendação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Belo Horizonte (CIEVS-BH) a paciente foi internada em leito de isolamento e passou a ser atendida como caso suspeito de novo coronavirus (covid-19)”, informou o hospital. Por meio de nota, oconfirmou que a paciente deu entrada na tarde dessa terça-feira com dor de garganta. Ela disse ter voltado recentemente de uma viagem à Tailândia, Vietnã e Cingapura. “Apesar de não apresentar nenhum outro sintoma, seguindo a recomendação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Belo Horizonte (CIEVS-BH) a paciente foi internada em leito de isolamento e passou a ser atendida como caso suspeito de novo coronavirus (covid-19)”, informou o hospital.





Segundo o hospital, em articulação com o Centro e a rede de urgência e emergência de Belo Horizonte, a paciente foi transferida na manhã desta quarta-feira para o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, no Barreiro. “Hospital reafirma seu compromisso com a segurança de pacientes e trabalhadores ao adotar todas as medidas orientadas pelo CIEVS-BH durante a permanência da paciente nesta Instituição”, pontuou o Risoleta Neves.





Nesta manhã, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso de um brasileiro contaminado pela doença . Trata-se de um paciente de 61 anos que veio da Itália e se encontra internado em São Paulo.





Mais cedo, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais informou que deve publica um novo boletim sobre o coronavírus na tarde desta quarta-feira.