Coronel Fabriciano confirma caso de coronavírus e pacientes chegam a 5 em Minas

Prefeitura suspendeu visitas aos pacientes do Hospital Dr. José Maria Morais e também ao Lar dos Idosos (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Uma mulher de 32 anos que está em Coronel Fabriciano, na Região Central de Minas Gerais, é a quinta paciente infectada pelo coronavírus no estado. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade na noite de domingo.















Uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde composta por médico e duas enfermeiras da Atenção Básica e da Vigilância Epidemiológica esteve na casa da paciente para comunicar o resultado oficial do exame. Ela e familiares receberam orientações sobre os cuidados necessários a partir do diagnóstico.





Hospital suspende visitas











Ainda segundo a Prefeitura de Coronel Fabriciano, os profissionais da saúde foram capacitados pela infectologista Carmelita Lobato para colocar em prática o protocolo de emergência.





“Como forma preventiva o Hospital Dr. José Maria Morais, suspendeu as visitas aos pacientes e está realizando todos os procedimentos de higiene necessários. O município também já suspendeu a visita ao Lar dos Idosos”, informou a prefeitura. “Por precaução, orientamos que a população adote as medidas básicas de higiene como: lavar as mãos com água e sabão ou álcool gel, além de medidas preventivas para higiene nasal, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas”, finaliza a prefeitura.





O caso ainda não foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde. O último boletim foi divulgado no último sábado, dia 14, ainda com quatro casos confirmados. Ainda havia 297 casos suspeitos em investigação.