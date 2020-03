Saúde confirma segundo diagnóstico do novo coronavírus em Minas

(foto: Divulgação/AFP)

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou, nesta quinta-feira (12), o segundo diagnóstico do novo coronavírus em Minas Gerais. Trata-se de uma mulher de 38 anos que mora em Ipatinga, no Vale do Rio Doce.





Ainda de acordo com a SES, a mulher está em isolamento domiciliar. As amostras de sangue coletadas no corpo dela chegaram à Fundação Ezequiel Dias (Funed) no dia 6 e atestaram positivamente para o novo coronavírus nesta quinta.

Segundo a prefeitura local, a mulher vive com o marido e dois filhos. Os parentes foram monitorados, mas não apresentaram sintomas da doença. Como ela apresentou os sinais da enfermidade no último dia 29, a quarentena de 14 dias termina nesta sexta-feira (13).

Além dela, Ipatinga tem nove casos supeitos da doença, de acordo com a prefeitura. Sete dessas pessoas estavam com a mulher em uma excursão para Israel. Portanto, todo o grupo que visitou a Terra Santa está sob suspeita.





Além dela, Minas tem outra paciente infectada, de 47, moradora de Divinópolis, Centro-Oeste do estado. Ela foi para a Itália em 20 de fevereiro e retornou ao Brasil em 2 de março. Três dias depois, apresentou dor muscular e coriza.

A coleta das amostras dela aconteceu em 5 de março, mesmo dia do aparecimento dos sintomas, e o resultado positivo para o novo coronavírus foi obtido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no domingo.





Minas Gerais tem, ainda, 289 casos investigados da doença, segundo a SES. Desses, 105 pairam sobre moradores de Belo Horizonte.