Coronavírus e o SUS: como a desigualdade na oferta de leitos pode expor 'buracos' na rede pública

(foto: Reprodução/Twitter) aumento de demanda em duas semanas por causa da propagação do coronavírus no Brasil. A partir desse alerta, o professor da UFMG Pedro Amaral chama a atenção para o déficit em grande parte do país por causa da falta de leitos para atender a população. "A concentração regional segue em linhas gerais a concentração da população, mas infelizmente há muitos 'buracos' na rede", publicou o professor no Twitter. O Sistema Único de Saúde (SUS) pode, de acordo com projeções, sofrerpor causa da. A partir desse alerta, o professor da UFMG Pedro Amaral chama a atenção para o déficit em grande parte do país por causa da"A concentração regional segue em linhas gerais a concentração da população, mas infelizmente há muitos 'buracos' na rede", publicou o professor no Twitter.









O maior número de hospitais está localizado nas regiões Sudeste e Sul, seguindo a concentração populacional. De acordo com levantamento realizado por Pedro Amaral, 30 milhões de pessoas não tinham, em 2010, acesso a leito hospitalar em até 100 quilômetros de casa. O acesso a UTI é mais restrito ainda: 14 milhões de pessoas estavam a mais de 120 quilômetros de um leito desse tipo, de acordo com dados de 2014.



Após o repentino aumento de casos na Itália, o secretário-executivo do Ministério da Sáude, João Gabbardo anunciou a destinação de duas mil vagas de UTI no SUS para atender casos de Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou, ainda nesta quinta-feira, a contratação de cinco mil médicos do programa Mais Médicos em um período de um ano.



O Ministério da Saúde afirmou que vem preparado o SUS para a chegada do vírus desde janeiro e tem reforçado frente à população a necessidade de seguir as recomendações publicadas pela Anvisa para evitar o contágio. As orientações mais eficazes são: lavar bem as mãos e utilizar álcool gel 70%.





O Norte de Minas é um dos locais que já está sofrendo com a falta de preparo das unidades médicas para o recebimento de pessoas infectadas. Regiões como o Nordeste e o Centro-Oeste e o estado do Tocantins podem sofrer do mesmo problema, conforme a publicação do professor.





* Estagiária sob supervisão do subeditora Ellen Cristie.