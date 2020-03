COVID-19: veja laboratórios que oferecem o exame em BH e o preço em cada um

Paciente é submetido a procedimento para exame feito em laboratório particular: métodos de coleta variam entre domiciliar, hospitalar e laboratorial, conforme a rede (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)







A abertura da rede de laboratórios particulares para a realização de exames para detecção de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e o custeio do teste pelos planos de saúde, determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), foram medidas bem recebidas por profissionais de saúde e especialistas. Porém, a realidade é que poucos estabelecimentos privados em Belo Horizonte já são capazes de fazer o diagnóstico. Desses, nem todos ofertam a comodidade de coleta de material em domicílio, procedimento que reduz o trânsito de eventuais contaminados pelo COVID-19 e a exposição de outras pessoas ao vírus, nas ruas e nas salas de espera. Em Belo Horizonte, onde se investigam 94 dos 260 casos suspeitos em Minas – uma pessoa teve a infecção confirmada, em Divinópolis –, a reportagem do Estado de Minas pesquisou a disponibilidade de diagnósticos na rede particular. Dos 10 maiores estabelecimentos consultados no perímetro da Avenida do Contorno, na Região Centro-Sul da capital, apenas três ofertam os testes, e a diferença de preço supera os 100%.





Com a transmissão de casos e mortes em todos os continentes, o COVID-19 foi elevado, ontem, à situação de pandemia (epidemia mundial) pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Na terça-feira, a ANS acertou com representantes de operadoras de planos de saúde a inclusão do exame para diagnóstico da infecção na cobertura mínima obrigatória para os beneficiários. Porém, a inclusão ainda depende de regulamentação, e passa a valer a partir da publicação de portaria da agência. A cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com o COVID-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde, de acordo com a segmentação de seus planos, se ambulatoriais ou hospitalares.





A ampliação dos meios para se conseguirem os diagnósticos foi encarada como positiva por integrantes da comunidade médica. “Enxergo como uma ótima opção. Na verdade, o exame por enquanto só pode ser considerado positivo para o vírus pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). É mais uma opção que pode ser utilizada caso a quantidade de suspeitas aumente muito”, afirma a vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Virgínia Andrade. Ou seja: testes feitos por outros laboratórios necessitam de contraprova da Fiocruz para ser considerados válidos. Foi o que ocorreu no caso da moradora de Divinópolis diagnosticada com a doença após fazer o exame em BH e ter o resultado validado pelo laboratório oficial.





A infectologista pondera, no entanto, que o ideal seria que os laboratórios pudessem disponibilizar coletas de exames nas casas dos pacientes, pois todas as vezes que uma pessoa com suspeita de contaminação vai a um local de aglomerações, como postos de saúde, unidades de pronto-atendimento e hospitais, uma janela de disseminação do coronavírus acaba sendo aberta. “A coleta domiciliar realmente reduz esses riscos. O ideal seria que a pessoa que manifestou os sintomas aguardasse pelo diagnóstico na sua casa, sem manter contato com outras pessoas. Mas não é o que ocorrerá na maioria dos casos”, considera a vice-presidente da Sociedade Mineira de Infectologia.





Entre os laboratórios pesquisados pelo EM, apenas a rede Hermes Pardini oferta a coleta domiciliar, enviando uma equipe protegida e com equipamentos próprios para recolher secreções das vias aéreas do paciente para os exames. O custo, por enquanto, é de R$ 250, que podem ser pagos por qualquer pessoa, com possibilidade de pagamento e ressarcimento pelo plano em caso de necessidade urgente antes da publicação da portaria da ANS. O diagnóstico sai em dois dias, segundo informações do serviço de atendimento da rede.