Fórmula 1: Lando Norris defende repórter brasileira Mariana Becker

No contexto da semana do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, o piloto Lando Norris mostrou sua solidariedade com a jornalista brasileira Mariana Becker da TV Bandeirantes. Durante a conversa, Norris interveio em defesa de Mariana após uma piada depreciativa de um colega de imprensa e questionou a identidade do mesmo.

Uma voz ao fundo do vídeo denuncia Norris como mentiroso, ao que a jornalista brasileira defende-se negando a acusação. Norris, em um tom irônico, questiona a identidade do autor da acusação e reafirma a veracidade de seus elogios à jornalista. Em seu encontro com Mariana Becker para a entrevista, Norris foi consultado sobre os testes que seriam realizados no carro para a corrida na Áustria. Ao término da questão, Norris, piloto da McLaren, fez questão de destacar o valor das perguntas de Mariana, considerando-as sempre entre as melhores.Uma voz ao fundo do vídeo denuncia Norris como mentiroso, ao que a jornalista brasileira defende-se negando a acusação. Norris, em um tom irônico, questiona a identidade do autor da acusação e reafirma a veracidade de seus elogios à jornalista.

O vídeo finaliza com Norris sorrindo e se preparando para responder a próxima pergunta da jornalista. Esta não é a primeira vez que Mariana é elogiada por pilotos de Fórmula 1 em entrevistas ou interações pré-corrida. Na temporada passada, Lewis Hamilton e Fernando Alonso também destacaram a qualidade das perguntas e o profissionalismo de Mariana.

O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 ocorrerá no próximo domingo, dia 2, no circuito de Spielberg. Lando Norris busca recuperar pontos na etapa, após um 13º lugar no GP do Canadá em 18 de junho. Até agora na temporada, Norris acumula 12 pontos e ocupa a 11ª posição na classificação de pilotos.