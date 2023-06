Torcedores de Ceará e Fortaleza surpreendidos com brincadeira em barbearia

As gravações compartilhadas nas redes sociais já receberam mais de 250 mil visualizações

Em um evento divertido, os torcedores dos dois maiores clubes de futebol do Ceará, Fortaleza e Ceará, foram pegos de surpresa em uma barbearia local. Victor Martins, o barbeiro responsável, fez seus clientes vestirem brevemente uma capa com o emblema da equipe rival, causando um alvoroço nas redes sociais.

A maioria dos clientes de Victor são fãs dos dois clubes mais amados do estado. A ideia da brincadeira veio de um amigo, e durante uma semana, Victor gravou vários clientes, já cientes de suas preferências de time. As gravações acumuladas foram compartilhadas nas redes sociais e já receberam mais de 250 mil visualizações no Instagram.