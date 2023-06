Equipe brasileira busca título no Campeonato Mundial de Rafting 2023

1499

Segundo o técnico, o rafting é um esporte que representa os rios e tem se destacado internacionalmente. (foto: GENT SHKULLAKU)

O Campeonato Mundial de Rafting 2023, o maior evento da categoria, acontece este ano na região da Valtellina, no norte da Itália e conta com a participação da equipe brasileira Bozo D'Água, de Brotas (SP), recordista do Guiness World Records com nove títulos mundiais. Junto com a Ascapi Rafting de Piracicaba, a equipe brasileira composta por 12 integrantes, está em busca da sua décima medalha de ouro na competição.

Pedro Oliva, técnico da equipe, destaca a soberania do Brasil na modalidade de rafting, que vem conquistando vitórias em eventos e campeonatos mundiais na última década. Segundo Oliva, o rafting é um esporte que representa os rios e tem se destacado internacionalmente.

A equipe de Brotas chegou à Itália na sexta-feira (23), com antecedência, para familiarizar-se com o local onde as competições serão realizadas. Os treinos oficiais começaram na segunda e terça-feira (27), e as provas da competição ocorrerão até o sábado (31).

O Campeonato Mundial reúne mais de 100 equipes de 42 países distintos, incluindo Brasil, Argentina, República Tcheca, Itália, Marrocos, Cazaquistão, Colômbia, Venezuela e Costa Rica, com um total de mais de 400 participantes. A competição chamou a atenção do técnico Oliva pelo belo cenário da cidade rodeada por montanhas cobertas de neve e rios de águas cristalinas.

Para participar do torneio mundial, todas as equipes passam por um processo seletivo realizado através de uma competição nacional. O campeão tem a oportunidade de representar o país em competições internacionais. No caso de desistência por falta de recursos, a vaga é concedida ao segundo colocado.

A equipe de Brotas tem uma longa tradição de vitórias no Campeonato Nacional desde 2006 e tem representado o Brasil em todas as edições do torneio. Para financiar a viagem à Europa, a equipe de rafting vendeu camisetas e realizou arrecadações. A organização do evento está custeando a hospedagem, alimentação e transporte este ano, o que facilitou a participação da equipe.

Em Brotas (SP), o rafting é um esporte muito popular e procurado por turistas que visitam a cidade em busca de aventura e diversão. Para praticar a atividade, é necessário ter no mínimo 1,20 m de altura, usar todos os equipamentos de segurança e estar com roupas leves e tênis.