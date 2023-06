Neymar e Bruna escolhem nome 'Mavie' para a filha e geram alvoroço na web

1499

Neymar e Bruna Biancardi causaram agitação nas redes sociais com o anúncio do nome de sua primeira filha: 'Mavie'. Embora alegassem que o nome era 'único', a realidade, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que 27 pessoas no Brasil já compartilham o mesmo nome.









Leia: Influenciadora mineira conta bastidores de suposta traição de Neymar Todas essas 27 Mavies são mulheres, incluindo a dentista Mavie Jacomini Issa, que insiste que sua mãe inventou o nome. Mavie Jacomini Issa, que foi registrada em 21 de abril de 1991 no cartório do Ibirapuera em São Paulo, conta que sua mãe, Marta Cristina, criou o nome inspirada por uma música francesa 'Ma Vie', de Alain Barrière.





A dentista também notou que o nome se tornou mais comum ao longo dos anos, com muitas de suas amigas da faculdade dando o mesmo nome às suas filhas. Mavie classifica a 104.660ª em popularidade entre mais de 130 mil nomes diferentes no Brasil, de acordo com o censo. A atriz Naiumi Goldoni expressou desapontamento ao ver o nome de sua filha, também chamada de 'Mavie', se tornar mais comum com a decisão de Neymar e Bruna.





Durante a festa de revelação do sexo do bebê realizada pelo jogador do Paris Saint-Germain e a influenciadora digital no último sábado, 24, na mansão do jogador em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, Neymar revelou inadvertidamente que a filha do casal se chamaria Mavie.





A confirmação do nome 'Mavie' veio de Bruna na segunda-feira, 26, em um post no Instagram. Neymar, enquanto cantava a música 'A Lenda' da dupla Sandy & Junior, gritou 'Mavie', confirmando assim o nome da filha.